október 30., csütörtök

Alfonz névnap

17°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támogatás

2 órája

Szociális tüzelő: még nem késő beadni a kérelmeket

Címkék#szociális tüzelő#Záhony#kérelem#önkormányzat

A hónap végéig igényelhetik az önkormányzattól a szociális tüzelőt a rászorulók.

Szon.hu
Szociális tüzelő: még nem késő beadni a kérelmeket

A hónap végéig lehet igényelni a szociális tüzelőt

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szociális rászorulóknak segít Záhony önkormányzata. Az önkormányzat keménylombos tüzelőt vásárol, amelyre a támogatási kérelmeket október 31-éig nyújthatja be a lakosság. A szociális tüzelőre azok jogosultak, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 190 ezer forintot, egyedül élők esetében pedig a 220 ezer forintot. Az is fontos szempont, hogy az igénylő rendelkezzen vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel. Az igénylés pontos feltételeit megtalálják az önkormányzat közösségi oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu