Szociális tüzelő: még nem késő beadni a kérelmeket
A hónap végéig igényelhetik az önkormányzattól a szociális tüzelőt a rászorulók.
A hónap végéig lehet igényelni a szociális tüzelőt
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szociális rászorulóknak segít Záhony önkormányzata. Az önkormányzat keménylombos tüzelőt vásárol, amelyre a támogatási kérelmeket október 31-éig nyújthatja be a lakosság. A szociális tüzelőre azok jogosultak, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 190 ezer forintot, egyedül élők esetében pedig a 220 ezer forintot. Az is fontos szempont, hogy az igénylő rendelkezzen vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel. Az igénylés pontos feltételeit megtalálják az önkormányzat közösségi oldalán.
