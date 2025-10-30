Szociális tüzelő: még nem késő beadni a kérelmeket

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szociális rászorulóknak segít Záhony önkormányzata. Az önkormányzat keménylombos tüzelőt vásárol, amelyre a támogatási kérelmeket október 31-éig nyújthatja be a lakosság. A szociális tüzelőre azok jogosultak, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 190 ezer forintot, egyedül élők esetében pedig a 220 ezer forintot. Az is fontos szempont, hogy az igénylő rendelkezzen vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel. Az igénylés pontos feltételeit megtalálják az önkormányzat közösségi oldalán.