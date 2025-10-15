„Öld meg, Dezső!" – ordított az asszony, a tömeg pedig meglincselt egy ártatlan embert

Napra pontosan, ma tizenkilenc éve, 2006. október 15-én történt az olaszliszkai lincselés, ahol egy tiszavasvári tanárt, Szögi Lajost a két gyermeke szeme láttára verték halálra. A férfi a borsodi településen hajtott át autójával, amikor két kislány átszaladt előtte, az egyik 11 éves gyerek az árokban elesett. A tanár azonnal megállt, hogy megnézze, mi történt a kislánnyal. A gyerek beszaladt a lakásba, miközben a rokonai rátámadtak Szögi Lajosra.

Szögi Lajost, a tiszavasvári pedagógust 19 éve lincselték meg gyermekei szeme láttára Olaszliszkán

Fotó: MW-archív

Szögi Lajos halála értelmetlen és kegyetlen volt

A környező házakból pillanatok alatt többen is összegyűltek és kérdés nélkül kirángatták Szögi Lajost az autóból, majd meglincselték a férfit, az autóban maradt 14 és 4 éves lányait pedig megfenyegették. A pedagógus addig verték, amíg már nem mozdult. Szögi Lajost csak a nyaktól felfelé eső részen több mint 140 ütéssel, rúgással gyilkolta meg a feldühödött tömeg. A rendőrségi vizsgálatok során kiderült: esélye sem volt a túlélésre.

„Öld meg Dezső, meghalt a gyerek, ordította az olaszliszkai kislány anyja” - idézte fel portálunknak a 19 évvel ezelőtti tragédia részleteit dr. Helmeczy László. A családot képviselő ügyvéd hozzátette: történt ez úgy, hogy az gyerek ott állt a tömegben, a családtagjai között, semmi baja nem esett, Szögi Lajos az autójával nem ütötte, nem sodorta el.

– Ártatlanul vertek halálra egy kiváló pedagógust, szerető édesapát és gyermeket, aki soha senkinek sem ártott. A hivatásának és a családjának élt, példaértékű személyiség volt. Értelmetlen és kegyetlen halált halt, amit a gyermekeinek végig kellett nézniük. A család a mai napig nem kapta meg azt a kártérítést, amit a bíróság megítélt számukra – tette hozzá a jogi képviselő.