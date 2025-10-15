október 15., szerda

Szomorú évforduló

1 órája

„Öld meg, Dezső!" – ordított az asszony, a tömeg pedig meglincselt egy ártatlan embert

A meglincselt tiszavasvári pedagógus és Olaszliszka neve örökre összefonódott, a fájdalmat, az értelmetlen halált és megdöbbentő tragédiát jelenti. Szögi Lajos felfoghatatlan halála örök mementó.

Munkatársunktól
Szögi Lajos tragikus halála örök mementó

Fotó: MW-archív

Napra pontosan, ma tizenkilenc éve, 2006. október 15-én történt az olaszliszkai lincselés, ahol egy tiszavasvári tanárt, Szögi Lajost a két gyermeke szeme láttára verték halálra. A férfi a borsodi településen hajtott át autójával, amikor két kislány átszaladt előtte, az egyik 11 éves gyerek az árokban elesett. A tanár azonnal megállt, hogy megnézze, mi történt a kislánnyal. A gyerek beszaladt a lakásba, miközben a rokonai rátámadtak Szögi Lajosra. 

Fotó: MW-archív

Szögi Lajos halála értelmetlen és kegyetlen volt

A környező házakból pillanatok alatt többen is összegyűltek és kérdés nélkül kirángatták Szögi Lajost az autóból, majd meglincselték a férfit, az autóban maradt 14 és 4 éves lányait pedig megfenyegették. A pedagógus addig verték, amíg már nem mozdult. Szögi Lajost csak a nyaktól felfelé eső részen több mint 140 ütéssel, rúgással gyilkolta meg a feldühödött tömeg. A rendőrségi vizsgálatok során kiderült: esélye sem volt a túlélésre. 

„Öld meg Dezső, meghalt a gyerek, ordította az olaszliszkai kislány anyja” - idézte fel portálunknak a 19 évvel ezelőtti tragédia részleteit dr. Helmeczy László. A családot képviselő ügyvéd hozzátette: történt ez úgy, hogy az gyerek ott állt a tömegben, a családtagjai között, semmi baja nem esett, Szögi Lajos az autójával nem ütötte, nem sodorta el. 

– Ártatlanul vertek halálra egy kiváló pedagógust, szerető édesapát és gyermeket, aki soha senkinek sem ártott. A hivatásának és a családjának élt, példaértékű személyiség volt. Értelmetlen és kegyetlen halált halt, amit a gyermekeinek végig kellett nézniük. A család a mai napig nem kapta meg azt a kártérítést, amit a bíróság megítélt számukra – tette hozzá a jogi képviselő. 

Az elítéltek önként nem akartak fizetni, abból sikerült valamennyi pénzt juttatni a Szögi családnak, amit a vádlottak a rossz börtönviszonyok miatt kártérítésként kaptak. Helmeczy László jogi úton elérte, hogy a foglyoknak járó kártérítés teljes összegét a végrehajtó a kegyetlenül meglincselt tanár családjának utalja át. Helmeczy László Csányi Sándorral 18 éve hozta létre az Összefogás az áldozatok megsegítéséért Alapítványt, ebből támogatták havi rendszerességgel a tiszavasvári tanár családtagjait, majd más áldozatok hozzátartozóit is segítették.

Emléktúra egy kiváló pedagógusért, szerető családapáért

Fotó: MW-archív

– A Szögi családdal ma is nagyon jó kapcsolatban vagyok, családtagnak érzem magam. Ott voltam az édesapjuk tragédiáját végignéző kislányok esküvőjén, orvossá avatásán, ma kardiológusként gyógyít. Minden évben a szomorú évforduló napjához legközelebb lévő szombaton emlékezünk és emléktúrát teszünk. Így lesz ez most október 18-án, szombaton is. Reggel 8 és 8.30 körül megkoszorúzzuk a Tiszavasvári főterén lévő emlékoszlopot, utána autóbuszokkal és gépkocsikkal átmegyünk Olaszliszkára, ahol szintén elhelyezzük a  kegyelet és a tisztelet koszorúját az emlékhelyen. Eddig mindegyik emléktúrán részt vett a meggyilkolt tanár édesapja, idősebb Szögi Lajos és Kónya József református tiszteletes, aki iskolatársa,  jó barátja volt a meglincselt pedagógusnak, akit ő búcsúztatott a temetésen. Utána a Szögi Lajos emléktúra résztvevői tovább utaznak a Zempléni-hegységbe, s gyalogtúrával emlékeznek a kiváló pedagógusra, édesapára és barátra, mert egykor ő is szervezett túrákat. Szögi Lajos édesapja már jóval túl van a 80. életévén, de a mai napig azzal kezdi a reggelt, hogy a temetőben felkeresi gyermeke sírját – mondta dr. Helmeczy László.

A tanár tragédiája örök mementó

S nemcsak az egyetlen gyermekét elvesztő édesapa, hanem az emberek nem felejtették el a tragédiát, nagyon sokan járnak el az emlékhelyre, lélekben mindig a családdal vannak. 

– Szögi Lajos felfoghatatlan halála örök mementó: arra figyelmeztet, hogy uralkodnunk kell az érzelmeinken és indulatainkon, mert ha nem, az borzalmas következményekkel járhat. Nem szabad, hogy az öntörvényű ítélkezés bármikor megtörténhessen, beláthatatlant tragédiákat okozhat a tömeges lincshangulat.

