Elszabadult a pokol! Ilyen káosz már régen volt a Sztárban Sztár műsorban, mint amilyet Mészáros Árpád Zsolt okozott
Sírva nevettek a zsűritagok és a közönség is MÁZS produkciója után. A Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában Demis Roussosként lépett színpadra a nyíregyházi színész, énekes.
Elstartolt szeptember elején a TV2 egyik legnépszerűbb műsora, ami heteken át fantasztikus produkciókkal szórakoztatja a közönséget. A Sztárban Sztár adásaiban azonban sokszor igen nagy meglepetés éri a zsűriket és a nézőket is.
Sztárban Sztár All Stars bakiparádé
Ahogy megírtuk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeieknek is hozott izgalmakat a műsor, hiszen az innen származó Muri Enikő, Halastyák Fanni, és Mészáros Árpád Zsolt is más bőrébe bújva nyújtott kimagasló teljesítményt. Azonban sajnos a két lány már kiesett a műsorból, de Mészáros Árpád Zsolt folyamatosan hozza a formáját. Legutóbb felrobbant a stúdió a produkciója után, sírva nevettek a zsűritagok, a műsorvezető és a közönség is. Demis Roussos bőrébe bújva énekelte el a Goodbye My Love, Goodbye című dalt, ami nem ment teljesen zökkenőmentesen. Ahogy belépett a színpadra, egyből rendkívüli hangulatot varázsolt a stúdióban, de az előadása azonban végképp elvitte a showt egy kis baki miatt.
A produkciója végén a mozgó színpad megnehezítette a dolgát, majdnem leesett a forgószínpadról, ami egy kicsit kizökkentette a szerepből is, de szerencsére sikerült befejeznie a produkciót.
A szemében lévő barna kontaktlencse és a szárazjég segítségével előállított fehér füst miatt nem látott semmit ezért gurult le majdnem a színpadról. A Sztárban Sztár zsűri négy tagja, Stohl András, Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna és Hajós András sem bírta ki nevetés nélkül, fergeteges hangulat kezdett kialakulni a stúdióban. A szereplése után hatalmas taps és üdvrivalgás fogadta, a műsorvezető Till Attila a kinézetére tett megjegyzéseken pedig már mindenki a hasát fogta. A színész előadása után percekig nem bírtak megszólalni, röhögőgörcs tört ki a stúdióban.
A hosszúhajú Pavarotti utolsó fellépése. Leszedtél egy fél kiló cseresznyét a fáról közben a kezeddel. Szandokán tíz év fogság után
- ilyen, és ezekhez hasonló jelzőkkel illette Tilla MÁZS-t. Liptai Klaudia szerint úgy nézett ki, mintha az Izzó Alkonyat Idősekotthonából Mező Misi öregen előtántorgott volna, hogy készen van-e már az ebéd.
MÁZS azonban nem csupán a szereplése alkalmával nevettette meg a nézőket, hanem a műsor végeztével, a kamerák leállása után is „alakított”. A Tények rakott ki egy nézői videót, amit a közönség soraiból rögzítettek.
A versenyzők éppen egymásnak gratuláltak a színpadon, amikor váratlanul lecsúszott Mészáros Árpád Zsolt nadrágja. Itt aztán végkép elszakadt a cérna, az egész stúdió visítva nevetett.
