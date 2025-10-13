Rettegve állt színpadra a nyíregyházi énekes, de ami utána jött, mindenkit meglepett

Nem erre számítottam, nem ezt akartam kiváltani, de hála hogy az égiek és a zsűri is mellettem voltak, és azt gondolták, hogy ez egy nagyon szórakoztató produkció volt

- nyilatkozta a TV2 műsorában a múlt heti teljesítményéről MÁZS. Aztán jött számára a hidegzuhany: koreai nyelven kell énekelnie, és táncolnia. Az est legnehezebb szövegét Mészáros Árpád Zsoltnak kellett megtanulnia, hiszen a világhírű rapper PSY ikonikus Gangnam Style-ját vitte színpadra. Így szinte most már rettegett, amikor ezt megtudta, félt hogy újra nevetség tárgya lesz.

Ne már, kifognak röhögni az emberek megint. Ugrabugrálnom kell, koreaiul kell énekelnem, táncolnom kell egy koreográfiát, és nagyon gyorsan kell koreaiul rappelnem. Eddig se aludtam napok óta semmit. Egy európai nyelvcsaládot sokkal könnyebben meg lehet közelíteni, sokkal dallamosabb

- mondta teljesen lesújtva a nyíregyházi énekes, és látszott rajta, hogy egyetlen porcikája sem kívánja a Gangnam Stylet. Aztán megtalálta a megoldást, fonetikusan leírta a szöveget, és lelassította a számot, így már jobban meg lehetett érteni, hogy mit énekelnek a dalban. A felkészülés annyira jól sikerült, hogy a produkcióján egyáltalán nem látszott, hogy milyen nehéz feladatot kapott.

Az ítészek értékelték is a rengeteg munkát, amit belerakott, maximális 40 pontot kapott az elképesztő energiával és humorral átszőtt produkcióra.

A zsűrit ezúttal is több előadó teljesítménye is lenyűgözte. MÁZS mellett Horváth Tamás és Szandi is megszerezte a maximális pontszámot. A műsor Vásáry André számára hozta meg a legdrámaibb pillanatot, a végén Tilla az ő nevét mondta ki, számára véget ért a Sztárban Sztár All Stars a nézői szavazatok alapján. A mezőny egyre erősebb, a következő adásban pedig minden eddiginél nagyobb izgalmak várnak a nézőkre, ahol újra szurkolhatunk a nyíregyházi énekesnek.

