október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

13°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sztárban Sztár All Stars

1 órája

Rettegve állt színpadra a nyíregyházi énekes, de ami utána jött, mindenkit meglepett

Címkék#Sztárban Sztár All Stars#produkció#TV2#énekes

Koreai nyelven énekelt és végig táncolta a produkcióját a nyíregyházi énekes. A Sztárban Sztár All Stars hatodik adásában PSY bőrébe bújt Mészáros Árpád Zsolt.

Szon.hu
Rettegve állt színpadra a nyíregyházi énekes, de ami utána jött, mindenkit meglepett

Sztárban Sztár All Stars színpadán Mészáros Árpád Zsolt

Fotó: TV2

A TV2 népszerű show-műsora, a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adása sem telt izgalmak nélkül. Hihetetlen produkciókkal lepték meg a versenyzők a zsűrit és a közönséget is. Nem volt hiány megdöbbentő és szívfacsaró pillanatokban sem, és megint bebizonyosodott, hogy fantasztikusan tehetségesek a magyar énekesek.

Sztárban Sztár All Stars színpadán Mészáros Árpád Zsolt
Sztárban Sztár All Stars színpadán Mészáros Árpád Zsolt
Fotó: TV2

Sztárban Sztár műsor átalakulásai

Az október 12-ei műsor színpadán szintén teljesen átalakultak a versenyzők: 

  • Fehérvári Gábor Alfréd (Freddie) a Gypsy Kings Bamboleo című dalát adta elő
  • Vastag Csaba Ganxsta Zolee bőrébe bújva nyomta a gengszter rapet
  • Vásáry André a Legnagyobb showman film Never Enough című balladájával készült
  • Dér Heni Komár Lászlóként robbant be a színpadra
  • Péterffy Lili Lelle egy francia dalt énekel el fantasztikusan
  • Veréb Tamás Szulák Andrea karakterébe bújt, és cha-cha-cházott
  • Nótár Mary pedig Luciano Pavarotti szerepében tündökölt
  • Vavra Bence a Rasmus frontemberét, Laurit keltette életre
  • Mészáros Árpád Zsoltnak Psy, Gangnam Style című számát kellett előadnia
  • Horváth Tamás Jason Derulóként aratott hatalmas sikert
  • Szandi Bangó Margitként kapott hatalmas vastapsot

Múlt héten Demis Roussos-t alakított Mészáros Árpád Zsolt, aki akkor felrobbantotta színpadot. Ahogy megírtuk, az egész stúdió könnyek között tört ki, úgy nevettek a produkciója után, hiszen majdnem leesett a színpadról, ráadásul még a nadrágja is teljesen lecsúszott, amit videóra is felvettek.  

Nem erre számítottam, nem ezt akartam kiváltani, de hála hogy az égiek és a zsűri is mellettem voltak, és azt gondolták, hogy ez egy nagyon szórakoztató produkció volt

- nyilatkozta a TV2 műsorában a múlt heti teljesítményéről MÁZS. Aztán jött számára a hidegzuhany: koreai nyelven kell énekelnie, és táncolnia. Az est legnehezebb szövegét Mészáros Árpád Zsoltnak kellett megtanulnia, hiszen a világhírű rapper PSY ikonikus Gangnam Style-ját vitte színpadra. Így szinte most már rettegett, amikor ezt megtudta, félt hogy újra nevetség tárgya lesz. 

Ne már, kifognak röhögni az emberek megint. Ugrabugrálnom kell, koreaiul kell énekelnem, táncolnom kell egy koreográfiát, és nagyon gyorsan kell koreaiul rappelnem. Eddig se aludtam napok óta semmit. Egy európai nyelvcsaládot sokkal könnyebben meg lehet közelíteni, sokkal dallamosabb

 - mondta teljesen lesújtva a nyíregyházi énekes, és látszott rajta, hogy egyetlen porcikája sem kívánja a Gangnam Stylet. Aztán megtalálta a megoldást, fonetikusan leírta a szöveget, és lelassította a számot, így már jobban meg lehetett érteni, hogy mit énekelnek a dalban. A felkészülés annyira jól sikerült, hogy a produkcióján egyáltalán nem látszott, hogy milyen nehéz feladatot kapott. 

Az ítészek értékelték is a rengeteg munkát, amit belerakott, maximális 40 pontot kapott az elképesztő energiával és humorral átszőtt produkcióra.

 A zsűrit ezúttal is több előadó teljesítménye is lenyűgözte. MÁZS mellett Horváth Tamás és Szandi is megszerezte a maximális pontszámot. A műsor Vásáry André számára hozta meg a legdrámaibb pillanatot, a végén Tilla az ő nevét mondta ki, számára véget ért a Sztárban Sztár All Stars a nézői szavazatok alapján. A mezőny egyre erősebb, a következő adásban pedig minden eddiginél nagyobb izgalmak várnak a nézőkre, ahol újra szurkolhatunk a nyíregyházi énekesnek.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 



 


 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu