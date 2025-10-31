43 perce
Élő egyenesben koppantak az állak! Mellbedobással tarolt a nyíregyházi énekes – videó
Hihetetlen alakítást nyújtott vasárnap Mészáros Árpád Zsolt. A Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában Zalatnay Cini bőrébe kellett bújnia.
Leesett a zsűri álla a nem mindennapi produkció láttán
Fotó: TV2
Miután két hete a kiesés szélére került Mészáros Árpád Zsolt, múlt héten olyan produkciót nyújtott, amire maximális pontszámot kapott. A Sztárban Sztár All Stars zsűrijének és a közönségnek is nagyon tetszett a hosszú fekete hajjal és nagy mellekkel színpadra lépő MÁZS.
Sztárban Sztár megdöbbentő átváltozása
Ahogy folyamatosan beszámolunk róla, hétről hétre izgalmas színpadi jelenléttel örvendezteti meg a TV2 közönségét a nyíregyházi énekes. Mészáros Árpád Zsolt különleges helyet foglal el az idei mezőnyben a komikus énjével, volt már Kovács Kati, Demis Roussos, PSY, Joe Cocker, és legutóbb Zalatnay Sarolta.
A Sztárban Sztár All Stars színpadán nemcsak a külső megjelenés számít, hanem a hang és az előadói jelenlét is kulcsfontosságú, azt folyamatosan bebizonyítják a versenyzők. Azonban amikor egy férfi bújuk női szerepbe, sokszor majdhogy nem paródiává válik az alakítás. Azonban Mészáros Árpád Zsolt annyira jól hozta Cini karakterét, hogy egyáltalán nem volt gúnyos, sőt, még a hangszínt is sikerült neki levenni. Alázattal és profizmussal készült fel a produkcióra, és így is lépett színpadra. Bár már a produkciója elején elnézést kért a hetvenhét éves művésznőtől MÁZS.
Zalatnay Sarolta nem egy cicababa, nem egy magassarkúban tipegő fenékrázós hölgy. Nem lesz paródia, de úgy is tudom, hogy annak fog tűnni. Bejövök nőként, elkezdem riszálni majd magam a bőr rucimban, biztos vagyok benne, hogy meg fognak szakadni a röhögéstől. A műsor folyamán én nagyon új dolgokat vettem észre magamon. Amikor vígjátékot játszok a színházban, akkor nevetnek, de azt gondolom, hogy ez egy másfajta humor, másfajta jelenlét. Ez a műsor megtanított egy újfajta humorfaktort, aminek örülök, de arra is rájöttem, hogy minél komolyabban veszünk valamit, annál viccesebb tud lenni
- nyilatkozta még a produkciója előtt a nyíregyházi énekes. Majd belépett a színpadra fekete hosszú parókában, bőr nadrágban, hatalmas keblekkel, és úgy eléneklte a Nem vagyok én apáca című számot, hogy még a zsűrinek is leesett az álla.
Női bőrbe bújva
A TV2 stúdiójában vastapssal és ujjongással értékelte a közönség MÁZS produkcióját. Tökéletes átalakulás így ahogy volt - jellemezte a produkcióját Liptai Claudia. Egészen döbbenetes ahogy kinézel, ezt már Stohl András mondta az énekesnek, Hajós András pedig megjegyezte, hogy nagyon jól megfogta a kicsit karcos Cini hangot, Lékai-Kiss Ramóna szerint pedig nagyon dögös lett MÁZS, nagyon rendben volt az utánzás is, a hangzás és a mozgás is megvolt, szórakoztató és profi si volt egyben.
Cini a műsor előtti napokban felhívott, de lehet ezután már soha többet nem beszélünk
- jegyzte meg viccesen MÁZS még a pontozás előtt. A zsűri az összesen adható 40 pontból 40-et adott erre a produkcióra, így a lista élére került, a közönség pedig tovább is jutatta a sok szavazattal. Kapott tehát egy újabb lehetőséget, hogy felkészüljön egy újabb átalakulásra.
