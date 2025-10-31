Élő egyenesben koppantak az állak! Mellbedobással tarolt a nyíregyházi énekes – videó

A Sztárban Sztár All Stars színpadán nemcsak a külső megjelenés számít, hanem a hang és az előadói jelenlét is kulcsfontosságú, azt folyamatosan bebizonyítják a versenyzők. Azonban amikor egy férfi bújuk női szerepbe, sokszor majdhogy nem paródiává válik az alakítás. Azonban Mészáros Árpád Zsolt annyira jól hozta Cini karakterét, hogy egyáltalán nem volt gúnyos, sőt, még a hangszínt is sikerült neki levenni. Alázattal és profizmussal készült fel a produkcióra, és így is lépett színpadra. Bár már a produkciója elején elnézést kért a hetvenhét éves művésznőtől MÁZS.

Zalatnay Sarolta nem egy cicababa, nem egy magassarkúban tipegő fenékrázós hölgy. Nem lesz paródia, de úgy is tudom, hogy annak fog tűnni. Bejövök nőként, elkezdem riszálni majd magam a bőr rucimban, biztos vagyok benne, hogy meg fognak szakadni a röhögéstől. A műsor folyamán én nagyon új dolgokat vettem észre magamon. Amikor vígjátékot játszok a színházban, akkor nevetnek, de azt gondolom, hogy ez egy másfajta humor, másfajta jelenlét. Ez a műsor megtanított egy újfajta humorfaktort, aminek örülök, de arra is rájöttem, hogy minél komolyabban veszünk valamit, annál viccesebb tud lenni

- nyilatkozta még a produkciója előtt a nyíregyházi énekes. Majd belépett a színpadra fekete hosszú parókában, bőr nadrágban, hatalmas keblekkel, és úgy eléneklte a Nem vagyok én apáca című számot, hogy még a zsűrinek is leesett az álla.