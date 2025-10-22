Veszélybe került a nyíregyházi énekes! Elsírta magát, ezt már ő sem bírta idegekkel…

Az október 19-ei adás ismét bizonyította, hogy Mészáros Árpád Zsolt kiemelkedő és sokoldalú művész a hazai szórakoztatóiparban, még akkor is ha majdnem kiesett. A Sztárban Sztár All Stars színpadán nemcsak a külső megjelenés számít, hanem a hang és az előadói jelenlét is kulcsfontosságú, azt folyamatosan bebizonyítják a versenyzők.

A Sztárban Sztár All Stars színpadán Mészáros Árpád Zsolt

Sztárban Sztár versenyzője mindig új arcát mutatja

Ahogy beszámoltunk róla, amikor Demis Roussos-t alakította Mészáros Árpád Zsolt, akkor felrobbantotta a színpadot. Igazi káoszt okozott a stúdióban, mindenki könnyek között tört ki, úgy nevettek a produkciója után, hiszen majdnem leesett a színpadról, ráadásul még a nadrágja is teljesen lecsúszott, amit videóra is felvettek. Legközelebb pedig rettegve állt színpadra, hiszen koreai nyelven kellett énekelnie, a Sztárban Sztár All Stars hatodik adásában PSY bőrébe bújt a nyíregyházi énekes.