Veszélybe került a nyíregyházi énekes! Elsírta magát, ezt már ő sem bírta idegekkel…
A kiesés szélére került vasárnap Mészáros Árpád Zsolt. A Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adása izgalmas és felejthetetlen pillanatokat is tartogatott.
Veszélyzónás volt Mészáros Árpád Zsolt a Sztárban Sztár színpadán
Az október 19-ei adás ismét bizonyította, hogy Mészáros Árpád Zsolt kiemelkedő és sokoldalú művész a hazai szórakoztatóiparban, még akkor is ha majdnem kiesett. A Sztárban Sztár All Stars színpadán nemcsak a külső megjelenés számít, hanem a hang és az előadói jelenlét is kulcsfontosságú, azt folyamatosan bebizonyítják a versenyzők.
Sztárban Sztár versenyzője mindig új arcát mutatja
Ahogy beszámoltunk róla, amikor Demis Roussos-t alakította Mészáros Árpád Zsolt, akkor felrobbantotta a színpadot. Igazi káoszt okozott a stúdióban, mindenki könnyek között tört ki, úgy nevettek a produkciója után, hiszen majdnem leesett a színpadról, ráadásul még a nadrágja is teljesen lecsúszott, amit videóra is felvettek. Legközelebb pedig rettegve állt színpadra, hiszen koreai nyelven kellett énekelnie, a Sztárban Sztár All Stars hatodik adásában PSY bőrébe bújt a nyíregyházi énekes.
Rettegve állt színpadra a nyíregyházi énekes, de ami utána jött, mindenkit meglepett
Vasárnap a Sztárban Sztár All Stars hetedik élő show-jában 10 versenyző mérette meg magát. Szandi Lady Gagaként indította az esti műsort, majd őt követték a többiek. Veréb Tamás a Hair betétdalát adta elő, Freddie Csonka András dalát énekelte, a Papa Roach frontembereként üvöltötte ki magából a feszültséget Péterffy Lili, Mary Zsuzsiként állt színpadra Nótár Mary, Vastag Csaba pedig Presser Gáborként űlz a zongora mellé, Vavra Bence Tommy Cash bőrébe bújt, Horváth Tomi Eminemként tért vissza, Dér Heni Christina Aguilera szerepében csábította el a férfiakat.
Drámai őrületre készült
Mészáros Árpád Zsoltnak pedig egy igazi ikont kellett alakítania. Joe Cocker: You can leave your hat on című slágerével állt a közönség és a zsűri elé. Joe Cocker egy olyan ikonikus világsztár, akinek karaktere, hangja és előadásmódja is kihívást jelent bármely énekes számára. Nagyon intenzív érzelmi jelenlétet és kifinomult vokális képességeket is megkövetel ez a szám. Nehéz feladat volt ez a számára, hiszen egy hajszál választja el egy produkciót attól, hogy egy komoly szakmai utánzás legyen, és ne pedig paródia.
Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az összhang és az összkép, de szerintem pazar előadás lesz
- nyilatkozta még a produkció előtt MÁZS. A zsűrinek kettős véleménye volt az előadásról, a karakter, a mozdulatok szerintük megvolt, jól hozta az énekes színész, azoban a hangutánzása nem sikerült túl jól.
A zsűri az összesen adható 40 pontból 34-et adott erre a produkcióra, így a lista aljára került, és a kieső zónába jutott Vastag Csabával együtt. Végül a nézők úgy döntöttek, hogy a nyolcadik élő adásba Mészáros Árpád Zsolt mehet tovább, őt mentették meg. Így a hetedik adás kiesője Vastag Csaba lett, MÁZS újra bebizonyíthatja a héten, hogy milyen sokoldalú előadó művész. Vatag Csaba búcsúzásakor aztán eltört a mécses, könnyek között tört ki MÁZS, annyira megtépázta ez a verseny. Mellette űlt Freddie, akin szintén látszott, hogy elérzékenyült Csaba távozása után, és közben próbálta vígasztalni a nyíregyházi énekest is. Már csak kilenc versenyző maradt, akiknek fel van adva a lecke, egy hetük van felkészülni arra, hogy vasárnap megint életre kelthessenek hazai és külföldi sztárokat.
