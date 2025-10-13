október 13., hétfő

Szülinapi köszöntés

1 órája

A nyíregyházi ünnepelt már 95 éves, de naponta kétszer elteker Nyírtelekre (fotókkal)

Címkék#születésnap#köszöntés#család

A 95 éves Szabolcsi Ferenc varr, szobabiciklizik és sodokuzik – nem ér rá unatkozni. A születésnapi köszöntés olyan volt, mint amilyen ő maga: derűs és vidám.

Száraz Anita
Kelet-Magyarország nélkül nem indulhat a nap!

Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin

A szobabicikli és a több mint 200 éves Singer varrógép tökéletesen megfér egymás mellett a Május 1. tér egyik 8. emeleti lakásában: az éppen ma 95 éves Szabolcsi Ferenc gyakorta használja mindkettőt. Az ünnepelt elegánsan, derűsen fogadta délután az önkormányzat, illetve a sajtó munkatársait, s születésnapi köszöntés Nyíregyházán remek hangulatban telt. Feri bácsit Nagy Szabina önkormányzati képviselő, valamint Kissné Orosz Anita, a szociális és köznevelési osztály munkatársa a megyeszékhely nevében köszöntötte, lapunk munkatársai pedig azért örültek különösen a találkozásnak, mert a születésnapos a kezdetektől a Kelet-Magyarország előfizetője. 

Születésnapi köszöntés: Szabolcsi Ferenc egyik lánya és veje társaságában
Fotó: Bozsó Kata 

Vidám születésnapi köszöntés

Szabolcsi Ferenc 1930. október 13-án született Vállajon, négyen voltak testvérek. Kitanulta a szabó-varró mesterséget, de mert nem szeretett egyedül dolgozni, 28 évesen Nyíregyházára költözött: 1958 januárjától a Diruvállnál kapott munkát.

 Nagyon jó voltam a szakmámban, férfi és női ruhákat is szabtam, varrtam: nem is értették, hogy egy kis faluban hogy tudtam ennyire jól megtanulni.

 – A Diruvállnál mindig oda hívtak, ahol a legnagyobb volt a baj, és ott csak néhány hónapig varrtam, mert hamarosan én lettem a vezető. Akkoriban háromszáz emberért feleltem, és több mint három évtizeden át ott dolgoztam – mesélte Feri bácsi, akit ezután elhívtak Levelekre, ahol a nyugdíjazásáig az ő irányítása alatt működött a varroda. A lányától, Legeza Ferencnétől megtudtuk: az édesapja varrta a családtagoknak a kabátokat, kosztümöket, és ha kisebb javításokra van szükség, ma is beindítja a már említett varrógépet. 

A munkájához nélkülözhetetlen pontosság és precizitás a mai napig jellemző rá, legyen szó a gyógyszerszedésről vagy az étkezésről, ügyel az időpontokra.

 A napirendjéből nem hiányozhat a szobabiciklizés – a veje azt mondja, amikor reggel benéznek hozzá, „már Nyírteleknél jár” – , imádja a sodokut és délig soha nem kapcsolja be a tévét.     

Az ünnepelt Nagy Szabinával és Kissné Orosz Anitával
Fotó: Bozsó Kata 

A Kelet-Magyarország nélkül nem indulhat el nap 

Oláh Erzsébettel 60 évig éltek házasságban, a felesége 2015 karácsonyán hunyt el, s amikor beteg lett, a férje odaadóan ápolta. Két gyermekük született, Feri bácsinak három unokája és négy dédunokája van. Alig várja őket, a dédunokáival gyakran legóznak együtt a szőnyegen ülve. A derű és a család meleg szeretete öleli át nap mint nap – az egyik lánya és a veje vele laknak, de két unokája is a közelben él, így gyakran látogatják. 

És családtagnak számít a Kelet-Magyarország is: több mint hatvan éve lapunk előfizetője. Minden játékunkon részt vett, a fontosabb cikkeket kivágta, s vitte megmutatni a lányának.

Nem véletlen, hogy a 80. születésnapjára az egyik unokájától és a férjétől egy olyan Kelet-Magyarországot kapott, ami róla és a családjáról szólt. Tele volt közös fotókkal, szívhez szóló történetekkel és persze jókívánságokkal, a kinyomtatott újságot hatalmas becsben tartja. Nekünk is megmutatta: valóban büszke lehet rá a család! Mint ahogy arra is, ahogy Szabolcsi Ferencet körbeveszik, szeretik!   

Szabolcsi Ferenc köszöntése 95. születésnapja alkalmából

Fotók: Bozsó Katalin

 

 

