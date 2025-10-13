október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

14°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meleg étel az őszi szünetben

2 órája

Szünidei gyermekétkeztetés: nem maradnak meleg étel nélkül a gyerekek

Címkék#szünidei gyermekétkeztetés#Tiszabezdéd#önkormányzat

Az idei szünidőben öt munkanapon kapnak térítésmentes meleg ételt a rászoruló gyermekek.

Szon.hu
Szünidei gyermekétkeztetés: nem maradnak meleg étel nélkül a gyerekek

Sajnos sok gyermek csak az iskolában, óvodában jut meleg ételhez

Fotó: Illusztráció: MW-Archív

Az idén is segíti a családokat az őszi szünetben a tiszabezdédi önkormányzat. Ahogy arról közösségi oldalukon beszámoltak, az aktuális tanévben is lehet igényelni a szünidei gyermekétkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családoknak. Ehhez egy nyilatkozatot kell kitölteni, majd eljuttatni az önkormányzathoz október 20-a, hétfő 16 óráig. Az önkormányzat az idei őszi szünetben öt munkanapin, október 27-e és 31-e között biztosítja a térítésmentes meleg ételt. További részletek Tiszabezdéd közösségi oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu