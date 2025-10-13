Szünidei gyermekétkeztetés: nem maradnak meleg étel nélkül a gyerekek

Az idén is segíti a családokat az őszi szünetben a tiszabezdédi önkormányzat. Ahogy arról közösségi oldalukon beszámoltak, az aktuális tanévben is lehet igényelni a szünidei gyermekétkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családoknak. Ehhez egy nyilatkozatot kell kitölteni, majd eljuttatni az önkormányzathoz október 20-a, hétfő 16 óráig. Az önkormányzat az idei őszi szünetben öt munkanapin, október 27-e és 31-e között biztosítja a térítésmentes meleg ételt. További részletek Tiszabezdéd közösségi oldalán.