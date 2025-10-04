Szüreteléstől a kortyolgatásig – ismerkedés a borkultúrával. Ez a program várt a közelmúltban a Nyírpazonyi Nők Klubjára. Több évtizede összefogja a település asszonyait a Nyírpazonyi Nők Klubja. A civil szervezet rendezvényei sikeresek, sokoldalúak. Készítenek önálló műsorokat is, amikkel jótékonykodnak. Előadásokat hallgatnak, egészségügyi szűréseket és ruhagyűjtést szerveznek, fesztiválokra, műsoros estekre járnak. Az önkormányzat szervezésében voltak az Országházban és Lakiteleken is. A klub tagsága a közelmúltban Tokajjal és a környékével ismerkedett meg a NEAG által kiírt pályázatnak köszönhetően. A támogatásból fedezték az utazási költséget, továbbá segítséget nyújtott az önkormányzat is.

Szüreteléstől a kortyolgatásig: a Götz pincészettel is megismerkedtek a kirándulók

Szüreteléstől a kortyolgatásig: Tolcsva, Tokaj

– Először Rakamazra érve a Teknősház Látogatóközpontban megnéztük az aktuális kiállítást tárlatvezetéssel. A következő állomásunk Hercegkút volt, ahol a Götz pincészetben részt vettünk előadással egybekötött borkóstoláson. Megismerhettük azt a hosszú utat, azt a fáradtságos munkát, ami szőlő leszüretelésétől a bor elkészítéséig tart – tájékoztatta szerkesztőségünket Ungvári Sándorné, a civil szervezet vezetője.

– Ezután Tolcsva következett, ahol a Helia-D Herbakastélyt, a gyógynövénykertet tekintette meg a csoportunk. Szép környezetben megterítettünk és elfogyasztottuk a tagság által készített házi süteményeket. Tokajba érkezve egy sétát tettünk a városban. A zsinagóga előtt az idegenvezető elmondta, hogyan is telepedtek le a zsidók erre a vidékre. Sok, értékes információval lettünk gazdagabbak a zsidók életével, szokásaival kapcsolatban. A Rákóczi Pincénél vártak bennünket, ahol – borkóstolás nélkül – hallgattuk meg az aszú szedésétől kezdve az üvegbe töltésig végzett munkafolyamatokat a lovagterem 12 fokos helyiségében. Tokaj város megérdemelte, hogy a világörökség része legyen a gyönyörűen szép hegyes-dombos környékével. Folyamatosan fejlődik, sok új létesítménnyel lett gazdagabb az elmúlt években. A fáradalmakat Mezőzomboron a Sárga Borházban pihentük ki. Megköszöntük az idegenvezetőnk, Szegedi Márti szakmai munkáját. Szép és tartalmas napot töltöttünk el, sok ismerettel és élménnyel lettünk gazdagabbak. Jól érezte magát közösségünk, hiszen a pályázatunk címe is az, hogy „Jó így együtt" – tette hozzá befejezésül Ungvári Sándorné.