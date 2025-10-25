3 órája
Szüreteltek a vadászok is (fotókkal)
Gyönyörű alakú és méretű, szabályos trófeák, valamint különleges, rendellenes agancsok is sorakoztak katonás rendben október 25.én, szombaton Vásárosnaményban a Szent István parkban és a Tomcsányi-kastély kertjében. Az idén ugyanis ismét megrendezte a már hagyománynak számító trófeamustrát és vadásznapot a Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetsége, bemutatták a vadászok szüretelésének eredményét.
Trófeamustra Vásárosnaményban.
Fotó: Bodnárné Varga Éva
A Vásárosnaményi Férfikórus és a Készenléti Rendőrség Fúvószenekara közös előadásában felcsendült a Vadászhimnusz, majd ökumenikus istentisztelet keretében kértek áldást a vadászokra és a természetre.
TrófeamustraFotók: Bodnárné Varga Ildikó
Köszöntötte a vendégeket Filep Sándor polgármester, Román István vármegyei főispán, Szurovcsák András, a felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetsége elnöke és Baracsi Endre, a megyei értéktár bizottság elnöke. A trófeamustrát Bors Richárd, a Nimród vadászújság főszerkesztőhelyettese nyitotta meg.
A rendezvényen kitüntetések is gazdára találtak. A vadásznapon sok fiatal vett részt, érkeztek Beregszászból és Szatmárnémetiből is gyermekek.
Senki nem maradt éhen, a nyárson sültek a húsok, a bográcsban rotyogtak a finomabbnál finomabb ételek.
