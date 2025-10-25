október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+13
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vásárosnamény

3 órája

Szüreteltek  a vadászok is (fotókkal)

Címkék#Filep Sándor#vadásznap#főispán

Gyönyörű alakú és méretű, szabályos trófeák, valamint különleges, rendellenes agancsok is sorakoztak katonás rendben október 25.én, szombaton Vásárosnaményban a Szent István parkban és a Tomcsányi-kastély kertjében. Az idén ugyanis ismét megrendezte a már hagyománynak számító trófeamustrát és vadásznapot a Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetsége, bemutatták a vadászok szüretelésének eredményét.

M. Magyar László
Szüreteltek  a vadászok is (fotókkal)

Trófeamustra Vásárosnaményban.

Fotó: Bodnárné Varga Éva

A Vásárosnaményi Férfikórus és a Készenléti Rendőrség Fúvószenekara közös előadásában felcsendült a Vadászhimnusz, majd ökumenikus istentisztelet keretében kértek áldást a vadászokra és a természetre.

Trófeamustra

Fotók: Bodnárné Varga Ildikó

Köszöntötte a vendégeket Filep Sándor polgármester, Román István vármegyei főispán, Szurovcsák András, a felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetsége elnöke és Baracsi Endre,  a megyei értéktár bizottság elnöke. A trófeamustrát Bors Richárd, a Nimród vadászújság főszerkesztőhelyettese nyitotta meg. 

A rendezvényen kitüntetések is gazdára találtak. A vadásznapon sok fiatal vett részt, érkeztek Beregszászból és Szatmárnémetiből is gyermekek.

Senki nem maradt éhen, a nyárson sültek a húsok, a bográcsban rotyogtak a finomabbnál finomabb ételek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu