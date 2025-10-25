Szüreteltek  a vadászok is (fotókkal)

Köszöntötte a vendégeket Filep Sándor polgármester, Román István vármegyei főispán, Szurovcsák András, a felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetsége elnöke és Baracsi Endre, a megyei értéktár bizottság elnöke. A trófeamustrát Bors Richárd, a Nimród vadászújság főszerkesztőhelyettese nyitotta meg.

A rendezvényen kitüntetések is gazdára találtak. A vadásznapon sok fiatal vett részt, érkeztek Beregszászból és Szatmárnémetiből is gyermekek.

Senki nem maradt éhen, a nyárson sültek a húsok, a bográcsban rotyogtak a finomabbnál finomabb ételek.