1 órája
A Polippal szeretne sikert szüretelni Szirota Jennifer
Szirota Jennifert is hallhatják az érdeklődők Pócspetriben. A hétvégi fesztiválon a nyíregyházi Polip Band kíséretében lép színpadra az énekesnő a település sportpályáján.
Szirota Jennifer szombaton 16 órától lép fel a szüreti fesztiválon
Forrás: az énekes FB oldala
Lovas felvonulással indul október 18-án 10 órakor az idei szüreti fesztivál Pócspetriben. Nem sokkal dél után a helyi sportpályán a KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és AMI fiataljainak táncos műsorát láthatja a közönség, majd nyugdíjas egyesületek (Levelek, Nyírtelek, Pócspetri) mutatják be előadásaikat. 14 órakor a nagy múltra visszatekintő Pócspetri Hagyományőrző Népzenekar teremt jó hangulatot, 16 órától pedig Szirota Jennifer ad koncertet a Polip Band kíséretében. A szervezők érdekes programokkal, kézműves sátorral várják a gyerekeket.
Nagy sláger lett a Gyere, kicsi
Szirota Jennifer, az 1993-ban született énekesnő neve és munkássága országosan ismert lett, miután szerepelt az X-Faktorban, majd a Csillag Születikben, nem beszélve az azóta eltelt években felmutatott zenei produktumairól.
Korábban részletesen mesélt a hazai lapoknak arról, hogy már kislányként a színpadra vágyott, szép énekhangjára korán felfigyeltek, tudását a naményi zeneiskolában, valamint az Andrássy Katinka AMI-ban fejlesztette.
Tizenöt évvel ezelőtt, tizenévesen mérettette meg magát az X-Faktor első évadában, pár évvel később pedig a Csillag Születik színpadán. Tudatosan építette karrierjét, több dalt és videóklipet is a piacra dobott, az értéket képviselő, tartalmas dalokban hisz.
Négy éve a szegedi Gypo Circus nevű formációval kezdett dolgozni, a Gyere, kicsi című slágerüket szívesen játsszák a rádiók és az élő zenészek.
A Polip Band immár 25 esztendeje hallatja a hangját különféle eseményeken, rendezvényeken, a zenekar kizárólag élőben játszik, saját, színvonalas eszközparkkal, hangosítással. Repertoárjukban éppúgy szerepel a szalonzene és az örökzöldek, mint a diszkózene és a rock & roll, de a legújabb külföldi és hazai előadók slágerei is.
KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda: a település mártírja lett az iskola névadója
Az intézménnyel kapcsolatos legrégebbi feljegyzés 1771-ből származik. A katolikus egyház által alapított iskolában egy kántortanító végezte a tanítást. Az intézményt 1948-ban államosították, ennek kapcsán került sor a jól ismert Rajk-féle koncepciós per főpróbájára, s ezáltal jegyezte fel Pócspetri nevét a történelem.
1960-ban már megújult épületben, bontott osztályokban működött az iskola. A rendszerváltást követően az iskolaállamosítási ügyben ért sérelmekért az akkori belügyminiszter erkölcsi elégtételt adott a településnek. Az intézmény jogelődjét 1992-ben alapították, ekkor vette fel a település mártírjának, Királyfalvi Miklósnak a nevét – olvasható az intézmény honlapján.
Folytatódik az őszi felújítási program, itt lesz nehézkesebb a közlekedés Nyíregyházán
Vérfagyasztó sérülés! Mentő vitte el a pályáról a Szakoly játékosát, videón a súlyos eset
Ez minden ember rémálma: míg mindenki aludt, a lángok martaléka lett egy épület tetőszerkezete Nyírteleken