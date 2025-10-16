A Polippal szeretne sikert szüretelni Szirota Jennifer

Lovas felvonulással indul október 18-án 10 órakor az idei szüreti fesztivál Pócspetriben. Nem sokkal dél után a helyi sportpályán a KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és AMI fiataljainak táncos műsorát láthatja a közönség, majd nyugdíjas egyesületek (Levelek, Nyírtelek, Pócspetri) mutatják be előadásaikat. 14 órakor a nagy múltra visszatekintő Pócspetri Hagyományőrző Népzenekar teremt jó hangulatot, 16 órától pedig Szirota Jennifer ad koncertet a Polip Band kíséretében. A szervezők érdekes programokkal, kézműves sátorral várják a gyerekeket.

A Polip Band is készül a szüreti fesztiválra

Forrás: polipmusic.hu

Nagy sláger lett a Gyere, kicsi

Szirota Jennifer, az 1993-ban született énekesnő neve és munkássága országosan ismert lett, miután szerepelt az X-Faktorban, majd a Csillag Születikben, nem beszélve az azóta eltelt években felmutatott zenei produktumairól.

Korábban részletesen mesélt a hazai lapoknak arról, hogy már kislányként a színpadra vágyott, szép énekhangjára korán felfigyeltek, tudását a naményi zeneiskolában, valamint az Andrássy Katinka AMI-ban fejlesztette.

Tizenöt évvel ezelőtt, tizenévesen mérettette meg magát az X-Faktor első évadában, pár évvel később pedig a Csillag Születik színpadán. Tudatosan építette karrierjét, több dalt és videóklipet is a piacra dobott, az értéket képviselő, tartalmas dalokban hisz.

Négy éve a szegedi Gypo Circus nevű formációval kezdett dolgozni, a Gyere, kicsi című slágerüket szívesen játsszák a rádiók és az élő zenészek.

A Polip Band immár 25 esztendeje hallatja a hangját különféle eseményeken, rendezvényeken, a zenekar kizárólag élőben játszik, saját, színvonalas eszközparkkal, hangosítással. Repertoárjukban éppúgy szerepel a szalonzene és az örökzöldek, mint a diszkózene és a rock & roll, de a legújabb külföldi és hazai előadók slágerei is.