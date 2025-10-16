október 16., csütörtök

Gál névnap

+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pócspetri

1 órája

A Polippal szeretne sikert szüretelni Szirota Jennifer

Címkék#Szirota Jennifer#Gyere , kicsi#Polip Band

Szirota Jennifert is hallhatják az érdeklődők Pócspetriben. A hétvégi fesztiválon a nyíregyházi Polip Band kíséretében lép színpadra az énekesnő a település sportpályáján.

A Polippal szeretne sikert szüretelni Szirota Jennifer

Szirota Jennifer szombaton 16 órától lép fel a szüreti fesztiválon

Forrás: az énekes FB oldala

Lovas felvonulással indul október 18-án 10 órakor az idei szüreti fesztivál Pócspetriben. Nem sokkal dél után a helyi sportpályán a KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és AMI fiataljainak táncos műsorát láthatja a közönség, majd nyugdíjas egyesületek (Levelek, Nyírtelek, Pócspetri) mutatják be előadásaikat. 14 órakor a nagy múltra visszatekintő Pócspetri Hagyományőrző Népzenekar teremt jó hangulatot, 16 órától pedig Szirota Jennifer ad koncertet a Polip Band kíséretében. A szervezők érdekes programokkal, kézműves sátorral várják a gyerekeket.  

szüreti fesztivál
A Polip Band is készül a szüreti fesztiválra 
Forrás: polipmusic.hu

Nagy sláger lett a Gyere, kicsi 

Szirota Jennifer, az 1993-ban született énekesnő neve és munkássága országosan ismert lett, miután szerepelt az X-Faktorban, majd a Csillag Születikben, nem beszélve az azóta eltelt években felmutatott zenei produktumairól. 

Korábban részletesen mesélt a hazai lapoknak arról, hogy már kislányként a színpadra vágyott, szép énekhangjára korán felfigyeltek, tudását a naményi zeneiskolában, valamint az Andrássy Katinka AMI-ban fejlesztette. 

Tizenöt évvel ezelőtt, tizenévesen mérettette meg magát az X-Faktor első évadában, pár évvel később pedig a Csillag Születik színpadán. Tudatosan építette karrierjét, több dalt és videóklipet is a piacra dobott, az értéket képviselő, tartalmas dalokban hisz. 

Négy éve a szegedi Gypo Circus nevű formációval kezdett dolgozni, a Gyere, kicsi című slágerüket szívesen játsszák a rádiók és az élő zenészek.

A Polip Band immár 25 esztendeje hallatja a hangját különféle eseményeken, rendezvényeken, a zenekar kizárólag élőben játszik, saját, színvonalas eszközparkkal, hangosítással. Repertoárjukban éppúgy szerepel a szalonzene és az örökzöldek, mint a diszkózene és a rock & roll, de a legújabb külföldi és hazai előadók slágerei is. 

KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda: a település mártírja lett az iskola névadója

Az intézménnyel kapcsolatos legrégebbi feljegyzés 1771-ből származik. A katolikus egyház által alapított iskolában egy kántortanító végezte a tanítást. Az intézményt 1948-ban államosították, ennek kapcsán került sor a jól ismert Rajk-féle koncepciós per főpróbájára, s ezáltal jegyezte fel Pócspetri nevét a történelem.
1960-ban már megújult épületben, bontott osztályokban működött az iskola. A rendszerváltást követően az iskolaállamosítási ügyben ért sérelmekért az akkori belügyminiszter erkölcsi elégtételt adott a településnek. Az intézmény jogelődjét 1992-ben alapították, ekkor vette fel a település mártírjának, Királyfalvi Miklósnak a nevét – olvasható az intézmény honlapján. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu