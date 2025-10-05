Nyíregyháza
2 órája
Kertvárosi szüreti mulatság (fotókkal, videókkal)
A Kertváros lakói szombaton ismét összegyűltek, hogy együtt ünnepeljék az ősz kezdetét. A szüreti mulatság idén kilencedik alkalommal került megrendezésre.
Szüreti mulatság a kertvárosban: lakossági összefogással, felajánlásokkal kilencedik alkalommal rendezte meg Nyíregyházán a Kertvárosi római katrolikus egyház a szüreti mulatságát szombaton.
Szüreti mulatság a kertvárosban: immár kilencedik alkalommal rendezték meg
Szombaton kilencedik alkalommal tartotta meg a Kertvárosi római katolikus egyház Nyíregyházán a szüreti mulatságot, amelyet a helyi lakosok összefogása és felajánlásai tettek lehetővé.
Szüreti mulatság a kertvárosbanFotók: Sipeki Péter
Fotók: Sipeki Péter
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Pompás diadal
20 órája
Örömünnep Nyíregyházán: először nyert hazai pályán a Szpari (fotókkal, videóval)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre