Kertvárosi szüreti mulatság (fotókkal, videókkal)

Szüreti mulatság a kertvárosban: lakossági összefogással, felajánlásokkal kilencedik alkalommal rendezte meg Nyíregyházán a Kertvárosi római katrolikus egyház a szüreti mulatságát szombaton.

Szüreti mulatság a kertvárosban

Fotók: Sipeki Péter

Szüreti mulatság a kertvárosban: immár kilencedik alkalommal rendezték meg

Szombaton kilencedik alkalommal tartotta meg a Kertvárosi római katolikus egyház Nyíregyházán a szüreti mulatságot, amelyet a helyi lakosok összefogása és felajánlásai tettek lehetővé.