Mai évfordulók
1 órája

Kertvárosi szüreti mulatság (fotókkal, videókkal)

Címkék#szüret#Nyíregyháza#rendezvény#mulatság

A Kertváros lakói szombaton ismét összegyűltek, hogy együtt ünnepeljék az ősz kezdetét. A szüreti mulatság idén kilencedik alkalommal került megrendezésre.

Szon.hu

Szüreti mulatság a kertvárosban: lakossági összefogással, felajánlásokkal kilencedik alkalommal rendezte meg Nyíregyházán a Kertvárosi római katrolikus egyház a szüreti mulatságát szombaton.

Fotók: Sipeki Péter

Szüreti mulatság a kertvárosban: immár kilencedik alkalommal rendezték meg

Szombaton kilencedik alkalommal tartotta meg a Kertvárosi római katolikus egyház Nyíregyházán a szüreti mulatságot, amelyet a helyi lakosok összefogása és felajánlásai tettek lehetővé.

Szüreti mulatság a kertvárosban

Fotók: Sipeki Péter

Fotók: Sipeki Péter

