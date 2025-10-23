október 23., csütörtök

Szüreti nap

1 órája

Finom ételek, zene és vidámság várja a családokat

Címkék#szüreti nap#Cégénydányád#mulatság

Számos program, no meg jókedv várja a résztvevőket.

Szon.hu
Finom ételek, zene és vidámság várja a családokat

A legkisebbeknek tökfaragóversennyel is készülnek

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Különleges és vidám őszi mulatságra várják a családokat, baráti társaságokat Cégénydányádon október 24-én, pénteken. Ahogy arról az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán beszámoltak, a szüreti napon finom ételek, hangulatos zene és rengeteg vidámság várja a résztvevőket. A program már 8 órakor elkezdődik, a legkisebbeknek ugrálóvárral, csillámtetoválással és tökfaragóversennyel készülnek a szervezők. Arra kérik a résztvevőket, hogy főzzenek bográcsban, esetleg süssenek valami finomságot, amit szívesen megosztanak a közösséggel. További részletek az önkormányzat közösségi oldalán.

 

