Balkány

1 órája

Eltűntettek egy apát Balkányban!

Címkék#Balkányban#tábla#tanúság

Nem így akarták. De az apának most már annyi.

Nagy Zoltán
Eltűntettek egy apát Balkányban!

Ez a tábla legalább jó.

Forrás: illusztráció / Google Maps

A Nagykállóban hallottam... (az Igazi 😉) Facebook-csoportban osztották meg a két fotót. De vajon hová tűnt az apa?

„Hopp, ez egy kicsit félresikerült!” – írta a posztoló, és egy fotót is közzétett. Láthatóan egy településtáblát alaposan elrontottak, mert először így jelent meg: Balkány-Apapuszta.

Ez a tábla kicsit félrement...
Forrás: Facebook / Nagykállóban hallottam... (az Igazi 😉)

Javításra szorult a tábla

Ám hamar rájöttek a hibára: egy újabb kép tanúsága szerint gyorsan kijavították az Apapusztát a helyes Abapusztára.

 

Mindenesetre a kommentelők jót nevettek a bakin.

„Most már csak Anyapusztát kell megtalálni!” – viccelődött valaki.

 

