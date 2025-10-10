Balkány
1 órája
Eltűntettek egy apát Balkányban!
Nem így akarták. De az apának most már annyi.
Ez a tábla legalább jó.
Forrás: illusztráció / Google Maps
A Nagykállóban hallottam... (az Igazi 😉) Facebook-csoportban osztották meg a két fotót. De vajon hová tűnt az apa?
„Hopp, ez egy kicsit félresikerült!” – írta a posztoló, és egy fotót is közzétett. Láthatóan egy településtáblát alaposan elrontottak, mert először így jelent meg: Balkány-Apapuszta.
Javításra szorult a tábla
Ám hamar rájöttek a hibára: egy újabb kép tanúsága szerint gyorsan kijavították az Apapusztát a helyes Abapusztára.
Mindenesetre a kommentelők jót nevettek a bakin.
„Most már csak Anyapusztát kell megtalálni!” – viccelődött valaki.
