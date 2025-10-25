Mennyiért vállalnak takarítást Nyíregyházán? Kiderült!

„Érdeklődnék, hogy Nyíregyházán körülbelül milyen árban vállalnak magánszemélyek takarítást? Takarítónőt keresek, de nem tudom, mi az elfogadott, átlagos ár. Minden tapasztalatot, információt szívesen fogadok, köszönöm előre is!” – írta a férfi.

A kommentelők nem is késlekedtek: a takarítás szinte teljes árskálája kirajzolódott:

„2500–3000 Ft/óra, ha egyedül megy. De van, aki 4000–5000-et kér, ebben már vasalás is benne van” – írta egy hölgy.

„Vállalok takarítást évek óta, de csak minden második hónapban, mert Németországban dolgozom idősgondozóként. Nálam 3000 Ft óránként – ha megfelel, szívesen vállalok még egy helyet” – ajánlotta valaki.

„Szia, én is járok takarítani, 2500 Ft/óra” – tette hozzá egy másik hozzászóló.

Volt, aki 4000 forintot írt, amire valaki megjegyezte: „Nagyon helyes, ne is add lejjebb, biztosan szépen dolgozol!”

Egy kommentelő így foglalta össze a lényeget:

„Sok mindentől függ az ár – festés utáni vagy rendszeres takarításról van szó, mennyire tiszta a lakás, a takarító viszi-e a saját eszközeit, szereit. De általában 3000 forinttól indul az óradíj.”

Összefoglalás:

Nyíregyházán a magántakarítók díja jellemzően 2500 és 4000 forint között mozog óránként, attól függően, milyen munkáról és feltételekről van szó. A legtöbben 3000 forint körül tartják reálisnak az árat – és abban egyetértés volt, hogy a jó munkát nem érdemes olcsóbban adni.