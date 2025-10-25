október 25., szombat

3 órája

Mennyiért vállalnak takarítást Nyíregyházán? Kiderült!

A Nyíregyházán Hallottam Facebook-oldalon tette fel valaki a kérdést – és záporozni kezdtek a válaszok.

Nagy Zoltán
Mennyiért vállalnak takarítást Nyíregyházán? Kiderült!

Takarítás: ennyi az annyi!

Forrás: illusztráció / getty images

„Érdeklődnék, hogy Nyíregyházán körülbelül milyen árban vállalnak magánszemélyek takarítást? Takarítónőt keresek, de nem tudom, mi az elfogadott, átlagos ár. Minden tapasztalatot, információt szívesen fogadok, köszönöm előre is!” – írta a férfi.

A kommentelők nem is késlekedtek: a takarítás szinte teljes árskálája kirajzolódott:

„2500–3000 Ft/óra, ha egyedül megy. De van, aki 4000–5000-et kér, ebben már vasalás is benne van” – írta egy hölgy.

„Vállalok takarítást évek óta, de csak minden második hónapban, mert Németországban dolgozom idősgondozóként. Nálam 3000 Ft óránként – ha megfelel, szívesen vállalok még egy helyet” – ajánlotta valaki.

„Szia, én is járok takarítani, 2500 Ft/óra” – tette hozzá egy másik hozzászóló.

Volt, aki 4000 forintot írt, amire valaki megjegyezte: „Nagyon helyes, ne is add lejjebb, biztosan szépen dolgozol!”

Egy kommentelő így foglalta össze a lényeget:

„Sok mindentől függ az ár – festés utáni vagy rendszeres takarításról van szó, mennyire tiszta a lakás, a takarító viszi-e a saját eszközeit, szereit. De általában 3000 forinttól indul az óradíj.”

Összefoglalás:

Nyíregyházán a magántakarítók díja jellemzően 2500 és 4000 forint között mozog óránként, attól függően, milyen munkáról és feltételekről van szó. A legtöbben 3000 forint körül tartják reálisnak az árat – és abban egyetértés volt, hogy a jó munkát nem érdemes olcsóbban adni.

 

