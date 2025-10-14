Támadás az égből Nyíregyházán! (videóval)

Kedd – Felhők érkeznek, éső északon

Észak felől egy nedves légtömeg éri el hazánkat, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, főként az északi megyékben alakulhat ki záporeső. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, így a 16 fok körüli hőmérsékletet hűvösebbnek is érezhetjük.

Szerda – Gomolyfelhők és szórványos csapadék

A nap elején még erősen felhős lesz az ég, ám napközben szakadozik a felhőzet, és gomolyosodik is – ennek köszönhetően időnként előbújik a nap. Elszórtan még számíthatunk záporokra. A hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.

Csütörtök – Pára reggel, napsütés délután

A nap ködös reggellel indulhat, de a délelőtt folyamán fokozatosan kitisztul az ég. A napsütés mellett változó felhőzet várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet 14-15 fok körül tetőzik – kellemes őszi idő ígérkezik.

Péntek – Derűs, csendes őszi nap

Nyugodt, többnyire napos idő várható, változó mennyiségű fátyolfelhővel. A reggeli hőmérséklet ugyan csak 2 fok körül alakul, de délutánra akár 16 fokig is melegedhet a levegő. Igazi őszi béke napja lehet.

Szombat – Újabb felhők, de csak elvétve esik

A hétvége első napja ismét felhősebben alakul: erősen rétegfelhős ég, néhol élénk széllökések kíséretében. Záporra csak elvétve kell számítani. Reggel 5, délután 16 fok körüli hőmérséklet várható – kellemesen hűvös, de nem kellemetlen napra számíthatunk.