Támadás az égből Nyíregyházán! (videóval)

Borongós kezdet, naposabb folytatás – így alakul az október közepe.
Eső jön?
Fotó: Bozsó Katalin
Az őszi időjárás továbbra is tartogat meglepetéseket: bár a hét eleje még inkább borongósan indul, a hét második felére már nyugodtabb, szárazabb időszakra számíthatunk. A hőmérséklet is fokozatosan barátságosabbá válik, így akár egy kellemes őszi kirándulást is tervezhetünk a hétvégére.
Viharfelhők NyíregyházánFotók: Bozsó Katalin
Kedd – Felhők érkeznek, éső északon
Észak felől egy nedves légtömeg éri el hazánkat, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, főként az északi megyékben alakulhat ki záporeső. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, így a 16 fok körüli hőmérsékletet hűvösebbnek is érezhetjük.
Szerda – Gomolyfelhők és szórványos csapadék
A nap elején még erősen felhős lesz az ég, ám napközben szakadozik a felhőzet, és gomolyosodik is – ennek köszönhetően időnként előbújik a nap. Elszórtan még számíthatunk záporokra. A hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.
Csütörtök – Pára reggel, napsütés délután
A nap ködös reggellel indulhat, de a délelőtt folyamán fokozatosan kitisztul az ég. A napsütés mellett változó felhőzet várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet 14-15 fok körül tetőzik – kellemes őszi idő ígérkezik.
Péntek – Derűs, csendes őszi nap
Nyugodt, többnyire napos idő várható, változó mennyiségű fátyolfelhővel. A reggeli hőmérséklet ugyan csak 2 fok körül alakul, de délutánra akár 16 fokig is melegedhet a levegő. Igazi őszi béke napja lehet.
Szombat – Újabb felhők, de csak elvétve esik
A hétvége első napja ismét felhősebben alakul: erősen rétegfelhős ég, néhol élénk széllökések kíséretében. Záporra csak elvétve kell számítani. Reggel 5, délután 16 fok körüli hőmérséklet várható – kellemesen hűvös, de nem kellemetlen napra számíthatunk.
