Táppénz vagy betegszabadság? Egy egyszerű papír dönthet arról, mennyi pénzt kapsz, ha lebetegszel!

Táppénz vagy betegszabadság? Nem mindegy táppénzre vagy betegszabadságra megy, aki megbetegszik. Sokan nem ismerik a kettő közötti különbséget. Dr. Kiss Csaba háziorvos segítségével most segítünk tisztázni, mikor melyik jár és kitérünk arra, mit jelentenek a kódok a táppénzes papíron.

Táppénzen otthon: a gyerek 12 éves koráig vehető igénybe Fotó: Shutterstock

Táppénzen vagyok...

Általában az őszi hónapoktól emelkedik a táppénzes napok száma, nem véletlenül mutatnak a statisztikák növekedést ebben az időszakban, ahogyan beköszöntenek a hideg napok, jönnek a megfázások, az influenzaszerű betegségek, s bizony a kórokozók ágynak döntik az embereket, rövidebb-hosszabb időre keresőképtelenné válnak. A gyógyuláshoz kezelésre, otthoni nyugodt pihenésre van szükség. De számos olyan élethelyzet adódhat még, amikor a táppénz alanyi jogon megillet, például ha hozzátartozó vagy gyerek szorul ápolásra. Gyermek után 12 éves korig jár a táppénz.

Hogy mennyire aktuális a téma dr. Kiss Csaba háziorvos is megerősítette: naponta 100-120 beteg fordul meg az orvosi rendelőjében mostanság, pedig az influenzaszezon még odébb van.

– Egyértelműen kijelenthető, hogy növekszik a felsőlégúti megbetegedések száma. Többen jönnek a panaszaikkal a rendelőkbe, de nem minden estben írjuk ki betegszabadságra a pácienst, ez nagyban függ betegsége súlyosságától. Akinek láza van, s könnyen megfertőzheti környezetét javasolt a néhány napos pihenés, azonban sokan nem szeretnének táppénzre menni. Ide tartoznak például a vállalkozók vagy olyan munkavállalók, akik helyett más nem végzi el a munkát, nincs helyettesük vagy távollétükkel nem szeretnék munkatársaikat terhelni. El szoktuk mondani nekik, választhatják ezt a megoldást, de gyorsabban felépülnek egy rövid, néhány napos otthoni pihenéssel

– mondta el a háziorvos. Hozzátette, egyébként egy egyszerűnek tűnő influenzaszerű betegségnek is lehetnek súlyos szövődményei, ha nem pihenik ki. – Általában 1-2 hétre írjuk ki a beteget, de volt már olyan vírusos eredetű probléma, amiből a páciensem majdnem egy hónap alatt épült fel – jegyezte meg a doktor, akitől megtudtuk, nem ritka az sem, hogy kimerülés, krónikus fáradtság miatt megy valaki táppénzre.