Praktikus információk

1 órája

Táppénz vagy betegszabadság? Egy egyszerű papír dönthet arról, mennyi pénzt kapsz, ha lebetegszel!

Címkék#táppénz#betegszabadság#fizetés

Van különbség a betegszabadság és a táppénz között. Táppénz csak a betegszabadság lejárta után jár, és annak összege, valamint időtartama is több tényezőtől függ.

Kanalas Ottilia

Táppénz vagy betegszabadság?  Nem mindegy táppénzre vagy betegszabadságra megy, aki megbetegszik. Sokan nem ismerik a kettő közötti különbséget. Dr. Kiss Csaba háziorvos segítségével most segítünk tisztázni, mikor melyik jár és kitérünk arra, mit jelentenek a kódok a táppénzes papíron.

Táppénz vagy betegszabadság?
Táppénzen otthon: a gyerek 12 éves koráig vehető igénybe  Fotó: Shutterstock

Táppénzen vagyok...

Általában az őszi hónapoktól emelkedik a táppénzes napok száma, nem véletlenül mutatnak a statisztikák növekedést ebben az időszakban, ahogyan beköszöntenek a hideg napok, jönnek a megfázások, az influenzaszerű betegségek, s bizony a kórokozók ágynak döntik az embereket, rövidebb-hosszabb időre keresőképtelenné válnak. A gyógyuláshoz kezelésre, otthoni nyugodt pihenésre van szükség. De számos olyan élethelyzet adódhat még, amikor a táppénz alanyi jogon megillet, például ha hozzátartozó vagy gyerek szorul ápolásra. Gyermek után 12 éves korig jár a táppénz.

Hogy mennyire aktuális a téma dr. Kiss Csaba háziorvos is megerősítette: naponta 100-120 beteg fordul meg az orvosi rendelőjében mostanság, pedig az influenzaszezon még odébb van.

– Egyértelműen kijelenthető, hogy növekszik a felsőlégúti megbetegedések száma. Többen jönnek a panaszaikkal a rendelőkbe, de nem minden estben írjuk ki betegszabadságra a pácienst, ez nagyban függ betegsége súlyosságától. Akinek láza van, s könnyen megfertőzheti környezetét javasolt a néhány napos pihenés, azonban sokan nem szeretnének táppénzre menni. Ide tartoznak például a vállalkozók vagy olyan munkavállalók, akik helyett más nem végzi el a munkát, nincs helyettesük vagy távollétükkel nem szeretnék munkatársaikat terhelni. El szoktuk mondani nekik, választhatják ezt a megoldást, de gyorsabban felépülnek egy rövid, néhány napos otthoni pihenéssel

 – mondta el a háziorvos. Hozzátette, egyébként egy egyszerűnek tűnő influenzaszerű betegségnek is lehetnek súlyos szövődményei, ha nem pihenik ki. – Általában 1-2 hétre írjuk ki a beteget, de volt már olyan vírusos eredetű probléma, amiből a páciensem majdnem egy hónap alatt épült fel – jegyezte meg a doktor, akitől megtudtuk, nem ritka az sem, hogy kimerülés, krónikus fáradtság miatt megy valaki táppénzre.

Kifáradás, pszichikai túlterheltség

Bár a munkáltatók nem hisznek abban, hogy a kifáradás ok lehet a hiányzásra, azonban amennyiben az orvos diagnózisa alapján a kimerültség megállapítható és emiatt az érintett nem képes a munkavégzésre, az orvos igazolhatja ezt az állapotot, s jár a betegszabadság ebben az esetben is.  

– A mai rohanó világban túlhajtják magukat az emberek, sokszor már fizikai tünetekben is megnyilvánul a kimerültségük, vagy a fokozott pszichés leterheltség viszi el odáig, hogy képtelen ellátni a munkáját. Ilyenkor jobbnak tarjuk, ha pihen az illető egy kicsit, indokolt kivizsgálni (vérvétel, laborvizsgálatok, EKG, vérnyomás, stb) nincs-e a túlterheltség miatt valamilyen betegsége, a táppénz ideje alatt elvégezzük a fontos szűréseket 

– részletezte dr. Kiss Csaba.

Megkérdeztük mennyire jellemző, hogy a szülők a gyerek betegsége miatt mennek táppénzre. Elmondta: a kisbabáknál, az ovisoknál, ahol a nagyszülő nem tud besegíteni, ott az anyuka marad otthon a beteg gyerekkel. Egy évben akár többször is elmehet vele táppénzre, de ezek nem hosszú időszakok: 1-2 hét csupán.

Most pedig nézzük, mi a különbség a táppénz és a betegszabadság között! 

A betegszabadság az első 15 munkanapra szóló, munkáltató által fizetett juttatás, amely a munkavállaló keresőképtelenségének első időszakát fedi le. A táppénz viszont a betegszabadság lejártát követő időszakra, az állami társadalombiztosítás által fizetett juttatás, és az igazolt keresőképtelenség teljes időtartamára járhat, legfeljebb egy évig. A betegszabadság esetben a dolgozó számára a távolléti díja 70 százaléka jár. Abban az esetben, ha a betegszabadság időtartama letelt, de a dolgozó továbbra sem munkaképes, már a táppénz összege jár számára.

Betegszabadság 

Ki fizeti? A munkáltató.

Mire fizet? A munkáltató fizeti a távolléti díj 70%-át.

Meddig jár? Évente maximum 15 munkanap.

Mikor jár? A keresőképtelenség első 15 munkanapjára, a munkáltató folyósítja.

Táppénz

Ki fizeti? Az állami társadalombiztosítás.

Mire fizet? A keresőképtelenség ideje alatt kiesett jövedelmet pótolja.

Meddig jár? Az igazolt keresőképtelenség idejére, de legfeljebb egy évig.

Mikor jár? A betegszabadság lejártát követően, amennyiben a keresőképtelenség tovább tart.

Amikor az orvos kiírja a pihenőt egy kódot ír a táppénzes papírra. Miért fontosak a kódok? Azért, mert ezek határozzák meg, hogy mekkora összegű táppénz jár.

  • 1-es kód: üzemi baleset - a táppénz összege ilyenkor 100%.
  • 2-es kód: foglalkoztatási megbetegedés - a táppénz összege 50% vagy 60%.
  • 3-as kód: közúti baleset - a táppénz összege 50% vagy 60%.
  • 4-es kód: egyéb baleset - a táppénz összege 50% vagy 60%.
  • 5-ös kód: beteg gyermek ápolása - a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár.
  • 6-os kód: szülés - a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár.
  • 7-es kód: hatósági elkülönítés közegészségügyi okokból: (pl. karantén) - a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár.
  • 8-as kód: egyéb betegség - a táppénz mértéke 50% vagy 60%.
  • 9-es kód: veszélyeztetett terhesség - a táppénz mértéke 50% vagy 60%.

Összességében tehát nem mindegy, hogy betegszabadságon vagy táppénzen van valaki, hiszen más forrásból, más feltételekkel jár a juttatás. Fontos, hogy betegség, kimerültség vagy akár pszichés túlterheltség esetén is időben kérjük az orvosi segítséget és használjuk ki, vegyük igénybe az otthoni pihenés lehetőségét. Ugyanez igaz a téli időszakban is, nem éri meg kockáztatni egy súlyos betegséget, szövődményt féltve a családi kasszát a táppénzes időszaktól. 

dr. Kiss Csaba háziorvos ebben a podcastben adott tanácsokat az őszi, téli betegségek elkerülésére, az immunrendszer támogatására: 

Más témákat is ajánlunk: 

 

