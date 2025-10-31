Előjön-e a tarpai farkasember az erdőből a fellógatott kutyaszalámira? Kiderült! (videó)

Mikor bukkant fel először a tarpai farkasember?

Az első beszámolót még 2018-ban kaptuk egyik olvasónktól. „Minden volt, csak nem kutya” – állította akkor.

„Kocsmázásból tartottam haza Vásárosnaményból Gergelyiugornyára, hajnali három körül. Az utam a Tisza-híd felé az erdőn vezetett át. Még nem pirkadt” – kezdte történetét az olvasó.

„Ott történt, ahol az út megemelkedik, és híd formájában folytatódik tovább. Letértem a mellette futó járdára. Hirtelen halk nyüszítést hallottam a korlát alól. Nagy állatbarát vagyok, három kutyánk is van otthon, bármit megtennék értük. Azt hittem, valami szerencsétlen állat beszorult, és megsérült. Szólongattam, de elhallgatott, majd újra nyüszíteni kezdett – ezúttal hangosabban. Lassan közelebb léptem, és ismét megszólaltam.”

„Ekkor morgás volt a válasz. A telefonom zseblámpáját a hang irányába világítottam. Amit megláttam, az minden volt, csak nem kutya. Elsőre nagy, fekete bundás ebnek tűnt, ami a hátsó lábain kuporog. Láttam a hegyes füleit. Aztán megfordult, és megpillantottam a szemeit – kékek voltak, és ijesztően intelligensek. Felágaskodott a két hátsó lábára, majd felüvöltött. A szívem majd kiugrott a helyéről – futni kezdtem, és csak akkor álltam meg, amikor egy autó jött velem szembe” – írta olvasónk.

Ekkor indult a tarpai farkasember-őrület

Sorra érkeztek a beszámolók – záporoztak a történetek a rejtélyes lényről, egyik hihetetlenebb volt, mint a másik.