1 órája
Előjön-e a tarpai farkasember az erdőből a fellógatott kutyaszalámira? Kiderült! (videó)
Elérkezett a Halloween – ideje felidéznünk a vármegye leghíresebb szörnyét: a tarpai farkasembert!
Megpróbáltuk lencsevégre kapni a tarpai farkasembert.
Forrás: szon.hu
Mikor bukkant fel először a tarpai farkasember?
Az első beszámolót még 2018-ban kaptuk egyik olvasónktól. „Minden volt, csak nem kutya” – állította akkor.
„Kocsmázásból tartottam haza Vásárosnaményból Gergelyiugornyára, hajnali három körül. Az utam a Tisza-híd felé az erdőn vezetett át. Még nem pirkadt” – kezdte történetét az olvasó.
„Ott történt, ahol az út megemelkedik, és híd formájában folytatódik tovább. Letértem a mellette futó járdára. Hirtelen halk nyüszítést hallottam a korlát alól. Nagy állatbarát vagyok, három kutyánk is van otthon, bármit megtennék értük. Azt hittem, valami szerencsétlen állat beszorult, és megsérült. Szólongattam, de elhallgatott, majd újra nyüszíteni kezdett – ezúttal hangosabban. Lassan közelebb léptem, és ismét megszólaltam.”
„Ekkor morgás volt a válasz. A telefonom zseblámpáját a hang irányába világítottam. Amit megláttam, az minden volt, csak nem kutya. Elsőre nagy, fekete bundás ebnek tűnt, ami a hátsó lábain kuporog. Láttam a hegyes füleit. Aztán megfordult, és megpillantottam a szemeit – kékek voltak, és ijesztően intelligensek. Felágaskodott a két hátsó lábára, majd felüvöltött. A szívem majd kiugrott a helyéről – futni kezdtem, és csak akkor álltam meg, amikor egy autó jött velem szembe” – írta olvasónk.
Ekkor indult a tarpai farkasember-őrület
Sorra érkeztek a beszámolók – záporoztak a történetek a rejtélyes lényről, egyik hihetetlenebb volt, mint a másik.
Gyűlnek a szemtanúk – Visszatért a tarpai farkasember?Idén októberben is arra biztatjuk olvasóinkat, hogy lepjenek meg minket kísértetsztorikkal.
Ismét látták a tarpai farkasembert! De vajon mi ólálkodik az erdőben?Amikor arra kértük olvasóinkat, hogy küldjenek nekünk szabolcsi kísértetsztorikat, magunk sem gondoltuk, hogy farkasember beszámolóból kapunk a legtöbbet...
Velociraptor-lábnyomot vártunk, farkasemberlábnyomot kaptunk?Mint arról korábban beszámoltunk portálunkon egy komorói horgász igen különös lábnyomra bukkant a Tisza partján, és mivel ilyet még soha nem látott azelőtt, elküldte nekünk.
„Ilyen teremtményt még nem láttam!” – Hinnye! Farkasemberrel kergetőzött az újkenézi vadász?A szabolcsi emberek fantáziája végtelen, sűrű és árnyakkal teli, akár a baktalórántházi erdő egy hűvös, teliholdas éjszakán!
Debütál a History Channelen: már a tévések is a tarpai farkasember után nyomoznak!Furcsa és ijesztő lények után kutat a Szörnyek nyomában című sorozat.
Ha ennyi ember látta már, adódik a kérdés: mi grasszálhat a fák között Tarpa környékén?
2021-ben úgy döntöttünk, pontot teszünk az ügy végére: kameráinkkal indultunk az erdőbe, hogy megtaláljuk a lényt.
Hogy sikerrel jártunk-e? A videóból kiderül!
Azóta csend van…
A tarpai farkasember mintha eltűnt volna. Az utóbbi években már nem érkeztek új beszámolók.
Lehet, hogy örökre eltűnt a lény?
Vagy talán még mindig ott morog valahol a fák között?