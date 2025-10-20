Ezért riasztották a tartalékosokat Szabolcsban! (fotókkal)

Több száz tartalékos katona vonult be az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred három zászlóaljának települési helyeire, hogy részt vegyen a NATO-keretek között megrendezett Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlaton, valamint az ezzel párhuzamosan zajló kiképzéseken. Az esemény egyben kiváló lehetőséget adott arra is, hogy az ezred hatékonyan együttműködjön a műveleti alakulatokkal és a közigazgatási szervekkel.

Gyakorlatra riasztották a tartalékosokat!

A Magyar Honvédség védelmi képességeiben továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a tartalékos erők. Az Adaptive Hussars során elsődleges cél volt, hogy a gyakorlat tovább növelje a tartalékos katonák kiképzettségi szintjét, és ezzel párhuzamosan erősítse az alaprendeltetési feladatok begyakorlását. Az elmúlt évben a „Szeretem, megvédem” toborzókampány sikerének köszönhetően jelentősen bővült a tartalékos honvédek létszáma, akik ezúttal is bizonyították elhivatottságukat és a haza védelme iránti elkötelezettségüket.