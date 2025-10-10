Parkolási bírság, elfelejtett számla? Megszólalt az ügyvéd, nem mindig kell befizetni a régebbi tartozásokat!

Olvasónk kérésére jártunk utána, hogy mit kell tenni, ha régi adósságot követelnek rajtunk. A tartozás elévülése vajon felment a fizetés alól?

A parkolási büntetésből származó tartozás elévülése egy év

Fotó: MW-archív

Tartozás elévülése 2025-ben

Egy tíz évvel ezelőtt keletkezett, állítólagos internet-előfizetésből származó tartozásról kapott fizetési felszólítást egy nyíregyházi olvasónk, ráadásul az eredeti összeg többszörösét kéri most rajta egy követeléskezelő cég, de volt olyan is, akivel régi parkolási büntetést akartak kifizettetni. Megkérdeztük dr. Orosz Lászlót, hogy mi a teendő ilyen esetben, amikor egy követeléskezelő próbálja behajtani a régi tartozást. A nyíregyházi ügyvéd felhívja a figyelmet arra, hogy sokan nem tudják, de minden tartozásnak, követelésnek van elévülési ideje.

Elévülési idő 2025-ben: az általános elévülési idő 5 év

de a parkolás és útdíjak, a távközlés, telefon, internet előfizetéssel kapcsolatos számlák bizonyos eseteiben 1 év

közüzemi tartozások közül például a gázszolgáltatással és villanyáram szolgáltatással kapcsolatos követeléseknek 3 év

bankszámla, hiteltartozás 5 év

Mi befolyásolhatja az elévülési időt?

– Az elévülést bizonyos cselekmények megszakíthatják, a megszakításra okot adó körülmény fennállásánál azonban mindenképpen vizsgálani kell, hogy melyik jogszabály alkalmazandó esetünben. Ugyanis az új Polgári Törvénykönyv megváltoztatta az elévülési idő megszakadására vonatkozó szabályt. Az új Ptk. szerint a 2014. március 15-én és azt követően keletkezett tartozások teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólítás az elévülést nem szakítja meg, szemben a korábbi szabályozással – részletezte a nyíregyházi ügyvéd, és hangsúlyozta, hogy nem mindegy, hogy követeléskezelő cég vagy bírósági végrehajtó szólít fel a tartozás megfizetésére.

Dr. Orosz László nyíregyházi ügyvéd

Fotó: Dr. Orosz László archívuma

– Amíg még követeléskezelő cég keresi az adóst, egy kicsivel könnyebb a helyzet, mert nekik semmilyen hatáskörük nincs. Általában rendszeresen keresik, zargatják az adóst, ijesztgetik, vagy éppen trükköznek egy részletfizetési ajánlattal, amit azonban ha aláír az adós, megszakadhat az elévülés. A követeléskezelő nem foglalhat le semmit, nem tiltathat le a fizetésből, csupán jogi útra terelheti a tartozás behajtását, még akkor is, ha már esetleg elévül a tartozás – részletezte dr. Orosz László, és nagyon erősen nyomatékosította, hogy ilyenkor kell nagyon észnél lenni! Ugyanis a ilyenkor érkezik a hírhedt MOKK-os levél!