Parkolási bírság, elfelejtett számla? Megszólalt az ügyvéd, nem mindig kell befizetni a régebbi tartozásokat!
Biztos sokan jártak már úgy, hogy rossz helyen parkoltak, vagy egy csekk az asztalfiók mélyén landolt. Van olyan adósság, amit évekkel később követelnek az adóstól, de sokan nem tudják, hogy mikor és hogyan lép életbe a tartozás elévülése.
Olvasónk kérésére jártunk utána, hogy mit kell tenni, ha régi adósságot követelnek rajtunk. A tartozás elévülése vajon felment a fizetés alól?
Tartozás elévülése 2025-ben
Egy tíz évvel ezelőtt keletkezett, állítólagos internet-előfizetésből származó tartozásról kapott fizetési felszólítást egy nyíregyházi olvasónk, ráadásul az eredeti összeg többszörösét kéri most rajta egy követeléskezelő cég, de volt olyan is, akivel régi parkolási büntetést akartak kifizettetni. Megkérdeztük dr. Orosz Lászlót, hogy mi a teendő ilyen esetben, amikor egy követeléskezelő próbálja behajtani a régi tartozást. A nyíregyházi ügyvéd felhívja a figyelmet arra, hogy sokan nem tudják, de minden tartozásnak, követelésnek van elévülési ideje.
Elévülési idő 2025-ben:
- az általános elévülési idő 5 év
- de a parkolás és útdíjak, a távközlés, telefon, internet előfizetéssel kapcsolatos számlák bizonyos eseteiben 1 év
- közüzemi tartozások közül például a gázszolgáltatással és villanyáram szolgáltatással kapcsolatos követeléseknek 3 év
- bankszámla, hiteltartozás 5 év
Mi befolyásolhatja az elévülési időt?
– Az elévülést bizonyos cselekmények megszakíthatják, a megszakításra okot adó körülmény fennállásánál azonban mindenképpen vizsgálani kell, hogy melyik jogszabály alkalmazandó esetünben. Ugyanis az új Polgári Törvénykönyv megváltoztatta az elévülési idő megszakadására vonatkozó szabályt. Az új Ptk. szerint a 2014. március 15-én és azt követően keletkezett tartozások teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólítás az elévülést nem szakítja meg, szemben a korábbi szabályozással – részletezte a nyíregyházi ügyvéd, és hangsúlyozta, hogy nem mindegy, hogy követeléskezelő cég vagy bírósági végrehajtó szólít fel a tartozás megfizetésére.
– Amíg még követeléskezelő cég keresi az adóst, egy kicsivel könnyebb a helyzet, mert nekik semmilyen hatáskörük nincs. Általában rendszeresen keresik, zargatják az adóst, ijesztgetik, vagy éppen trükköznek egy részletfizetési ajánlattal, amit azonban ha aláír az adós, megszakadhat az elévülés. A követeléskezelő nem foglalhat le semmit, nem tiltathat le a fizetésből, csupán jogi útra terelheti a tartozás behajtását, még akkor is, ha már esetleg elévül a tartozás – részletezte dr. Orosz László, és nagyon erősen nyomatékosította, hogy ilyenkor kell nagyon észnél lenni! Ugyanis a ilyenkor érkezik a hírhedt MOKK-os levél!
Hivatkozni kell rá
Rendszerint, ha 3 millió forint alatti a tartozás, a követeléskezelő úgynevezett fizetési meghagyásos eljárást indít el közjegyző közreműködésével.
– Ez azt jelenti, hogy az adósnak küldenek egy hivatalos közjegyzői fizetési meghagyást (az úgynevezett MOKK-os levél), amire 15 napja van az adósnak reagálni, azaz ellent mondani. Ezt ha az adós elfelejti, akkor jogerőre emelkedik, és végrehajthatóvá válik, többszörös összeget behajtva, kamatokkal kezelési költségekkel, végrehajtói jutalékkal – részletezte a szakember, és még egyszer kiemelte: a kézhezvételtől számítva 15 nap áll az adósok rendelkezésére, hogy vitassák a követelést. Nem kell bőven kifejteni az okokat, csak hogy nem ért egyet a követelés sem összegszerűségével sem jogalapjával.
Azt is tudni kell, hogy az elévülést a közjegyző, a bíróság vagy más hatóság hivatalból nem vizsgálja, csak akkor veszik figyelembe, ha az adós ezt kifejezetten kéri.
Interneten, közösségi oldalakon is található már formanyomtatvány, de legbiztosabb jogi szakértő segítségét kérni. Akár ha csak egy napot is csúszik a beadvánnyal az adós, már nem fogják elfogadni. Ilyenkor jön a fizetés letiltása, a bankszámlán az inkasszó, vagy akár vagyontárgyak lefoglalása, árverezése. Fontos lenne, hogy egyre többen éljenek a jogaikkal és egyre többen ismerjék a törvényeket.
Tehát érdemes mindig figyelni a közjegyzői levelekre, és minél hamarabb segítséget kérni, hiszen a jogban is vannak mindig olyan szabályok, amelyekre lehet hivatkozni,
- javasolta dr. Orosz László. S, hogy mi történik az ellentmondás után? Következő cikkünkből hamarosan kiderül.
