Megbénult Szabolcs megye közlekedése, a boltokban nem volt kenyér: 35 éve éltük át a taxisblokádot

Olvasóink nagy része minden bizonyára emlékszik a 35 évvel ezelőtti októberre: az Antall-kormány 1990. október 25-én délután közel 65 százalékos benzináremelést jelentett be, így az addigi 36-40 forintról 56-ra emelkedett a benzin literenkénti ára. A taxisok emiatt aznap este az Országház elé vonultak és a döntés visszavonását követelték, ám Siklós Csaba közlekedési miniszter elutasította a követelésüket. A taxisok ezért az utcára vonultak, és másnap reggelre az ország több pontján megbénították a forgalmat. A több napig tartó blokád alatt csak a tűzoltók, a mentők, valamint az országból kivonuló szovjet csapatok közlekedhettek az utakon. A taxisblokád Szabolcsban is éreztette a hatását, a Kelet-Magyarország pedig folyamatosan beszámolt a megyei eseményekről.

A taxisblokád az egész megyét érintette – volt, aki későn vette észre a nyírpazonyi útlezárást

Fotó: KM-archív

A taxisblokád Szabolcs megyét is megbénította

A benzinsokk már október 25-én, csütörtökön délután megbénította Nyíregyházát. A kutaknál kilométeres sorokban álltak az autók. A Shell-kútnál álló sorból a Vásárosnamény felé igyekvők csak órák múlva haladhattak tovább, végig kellett nézniük autóstársaik rohamát – az emberek kannákba, sőt hordókba is töltötték az üzemanyagot. Egy korty benzin sem volt az ÁFOR-kutaknál, este fél nyolckor már csak a Shell-kútnál volt egy kevés, oda viszont csak gyalog juthattak el az autósok, ugyanis a taxisok és a lakosság körbezárta a környéket. Másnap válságstábot hívott össze Nyíregyháza frissen megválasztott polgármestere, Mádi Zoltán.

Elhangzott: a közlekedés teljesen leállt a városban, az alapvető élelmiszerek nem jutottak el a boltokba, s a lezárások miatt a távhő- és gázszolgáltatás, -hibaelhárítás, elektromos és egészségügyi ellátás terén problémák jelentkeztek.

A Szabolcs Volán egyik autóbusza péntek reggel Nyíribronyból indult hajnali 4 óra perckor, s 50 perc múlva érkezett Nyírpazonyba, de onnan már nem tudott továbbmenni. A busz vezetője, Törő Sándor munkatársunknak szombaton délelőtt elmondta: a környéken lakók vittek neki ételt, meleg teát, így sikerült átvészelnie az éjszakát a buszban. A Család utca és az Orosi utca kereszteződése volt az egyik legkritikusabb helyszín. Talán itt csúszott ki leginkább az irányítás a taxisok kezéből, kisebb-nagyobb mértékű alkoholmámorral küzdő egyének kezdtek hangoskodni, dirigálni. A Pazonyi úti torlaszt el sem tudták autóval érni a lap munkatársai, mert már a kocsma melletti elővéden fennakadtak. Itt a megyei Vöröskereszt teát es zsíros kenyeret osztott az autókban rekedteknek.

Szombat dél körül fokozódtak a bajok: nem lehetett kapni kenyeret a Kossuth téri Zöldért és Csemege ABC-ben, sem a Szarvas utca elején lévő áruházban, később azonban érkeztek szállítmányok.

A város határában lévő blokádok miatt csak a helyi járatok közlekedtek, a távolsági autóbuszok, valamint a peremkerületekből érkező járatok kívül rekedtek. így az utasoknak gyalogolniuk kellett. Blokádok voltak Kisvárda, Nyírbátor, Mátészalka, Vásárosnamény térségében, a naményi Tisza-hidat is lezárták.