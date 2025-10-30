1 órája
Megbénult Szabolcs megye közlekedése, a boltokban nem volt kenyér: 35 éve éltük át a taxisblokádot
Nyíregyházán megállt az élet, az alapvető élelmiszerek nem jutottak el a boltokba, akadoztak a szolgáltatások. Szabolcs-Szatmár-Bereg nagyobb útjain teljesen megbénult a közlekedés a 35 évvel ezelőtti taxisblokád alatt.
Barikád a nyíregyházi Kossuth utcán
Fotó: KM-archív
Olvasóink nagy része minden bizonyára emlékszik a 35 évvel ezelőtti októberre: az Antall-kormány 1990. október 25-én délután közel 65 százalékos benzináremelést jelentett be, így az addigi 36-40 forintról 56-ra emelkedett a benzin literenkénti ára. A taxisok emiatt aznap este az Országház elé vonultak és a döntés visszavonását követelték, ám Siklós Csaba közlekedési miniszter elutasította a követelésüket. A taxisok ezért az utcára vonultak, és másnap reggelre az ország több pontján megbénították a forgalmat. A több napig tartó blokád alatt csak a tűzoltók, a mentők, valamint az országból kivonuló szovjet csapatok közlekedhettek az utakon. A taxisblokád Szabolcsban is éreztette a hatását, a Kelet-Magyarország pedig folyamatosan beszámolt a megyei eseményekről.
A taxisblokád Szabolcs megyét is megbénította
A benzinsokk már október 25-én, csütörtökön délután megbénította Nyíregyházát. A kutaknál kilométeres sorokban álltak az autók. A Shell-kútnál álló sorból a Vásárosnamény felé igyekvők csak órák múlva haladhattak tovább, végig kellett nézniük autóstársaik rohamát – az emberek kannákba, sőt hordókba is töltötték az üzemanyagot. Egy korty benzin sem volt az ÁFOR-kutaknál, este fél nyolckor már csak a Shell-kútnál volt egy kevés, oda viszont csak gyalog juthattak el az autósok, ugyanis a taxisok és a lakosság körbezárta a környéket. Másnap válságstábot hívott össze Nyíregyháza frissen megválasztott polgármestere, Mádi Zoltán.
Elhangzott: a közlekedés teljesen leállt a városban, az alapvető élelmiszerek nem jutottak el a boltokba, s a lezárások miatt a távhő- és gázszolgáltatás, -hibaelhárítás, elektromos és egészségügyi ellátás terén problémák jelentkeztek.
A Szabolcs Volán egyik autóbusza péntek reggel Nyíribronyból indult hajnali 4 óra perckor, s 50 perc múlva érkezett Nyírpazonyba, de onnan már nem tudott továbbmenni. A busz vezetője, Törő Sándor munkatársunknak szombaton délelőtt elmondta: a környéken lakók vittek neki ételt, meleg teát, így sikerült átvészelnie az éjszakát a buszban. A Család utca és az Orosi utca kereszteződése volt az egyik legkritikusabb helyszín. Talán itt csúszott ki leginkább az irányítás a taxisok kezéből, kisebb-nagyobb mértékű alkoholmámorral küzdő egyének kezdtek hangoskodni, dirigálni. A Pazonyi úti torlaszt el sem tudták autóval érni a lap munkatársai, mert már a kocsma melletti elővéden fennakadtak. Itt a megyei Vöröskereszt teát es zsíros kenyeret osztott az autókban rekedteknek.
Szombat dél körül fokozódtak a bajok: nem lehetett kapni kenyeret a Kossuth téri Zöldért és Csemege ABC-ben, sem a Szarvas utca elején lévő áruházban, később azonban érkeztek szállítmányok.
A város határában lévő blokádok miatt csak a helyi járatok közlekedtek, a távolsági autóbuszok, valamint a peremkerületekből érkező járatok kívül rekedtek. így az utasoknak gyalogolniuk kellett. Blokádok voltak Kisvárda, Nyírbátor, Mátészalka, Vásárosnamény térségében, a naményi Tisza-hidat is lezárták.
Késsel fenyegetőztek
A taxisok közül valószínűleg Balogh Gyulát érte a legnagyobb sokk: fegyvert fogtak rá. – Hajnali négykor gyűltünk össze a Jókai téren, vezetőink felhívták figyelmünket, kerüljünk mindenféle tettlegességet. A Barkasommal és négy személykocsival indultunk a Tiszavasvári felüljáróhoz, én a bal kéz felé eső sávban álltam keresztbe. Alig foglaltuk el helyünket, amikor egy fehér 1500-as LADA érkezett oda. Utasai ordibálni kezdtek, mindenféle szemétnek elhordtak és bár elmondtam, miért sztrájkolunk, őket ez nem érdekelte.
Késsel fenyegetőztek, hadonásztak, kezükben nyugati pénzzel, mondván, őket mindez nem érdekli, haza akarnak jutni Vásárosnaményba. Ketten ráncigáltak, én ellenkeztem, mire a harmadik társuk kiszállt a kocsiból, és egy körülbelül 20 centis pisztolyt nyomott az oldalamhoz, azt üvöltve: ha nem állok félre, szétlő.
– Többen is dermedten figyelték az eseményeket, és nem volt kedvem kipróbálni, riasztó- vagy igazi pisztoly volt-e, félreálltam, hadd menjenek. Még három óra múlva is remegtem ... – mesélte.
Normalizálódott a helyzet
Október 28-án, vasárnap este 9-kor bejelentették, hogy a taxisok és a fuvarozók elfogadták a 12 forintos literenkénti kompenzációt, ezután megszűnt a blokád, és az utak felszabadultak. Október 29-ére Szabolcsban is helyreállt a rend. Hétfőn a kenyér, tej, hús zavartalanul eljutott a fogyasztókhoz. A városok ellátása szinte zavartalan volt, ám a hétvégi blokád okozta lemaradások miatt néhány faluban még nem jutott mindenkinek alap vető élelmiszerből.
A Nyíregyházi Sütőipari Vállalatnál elmondták, hogy szombaton a megyeszékhely boltjaiban és vidéken is akadozott a kenyérellátás, de hétfőn hajnalban már minden járat időben elindult. Hétfőn már valamennyi helyi és távolsági Volán-busz rendben közlekedett.
A postások elmondták, hogy szombaton csak néhány településre nem jutottak el a napilapok. A táviratokat sem tudták kézbesíteni szombaton és vasárnap a kisebb településekre. Így több településen csak hétfőn kapták meg a szombati „gyors” üzeneteket, táviratokat. A hétfői napilapok — köztük a Kelet-Magyarország — a postások szerint hétfőn kora délutánig eljutottak minden előfizetőhöz.
A taxisblokád krónikája
- A taxisok 1990. október 25-én délután a Hősök terén, majd a Kossuth téren gyülekeztek. Siklós Csaba közlekedési miniszter nem vette át a petíciójukat, ezért a taxisok lezárták a budapesti hidakat. Éjféltől országossá vált a blokád, amelyhez csatlakoztak a fuvarozók is
- Másnap az ország főútjain, a nagyobb városokban szinte teljes volt a blokád, a határokon állt a forgalom. A tüntetők csak a mentőket és az egyéb megkülönböztetett jelzést viselő, illetve az élelmiszert szállító gépkocsikat engedték át a lezárásokon
- Október 27-én a közutak teljes blokádjára ébredt az ország. A taxisok, fuvarozók 600 helyen állítottak útzárat. Budapesten a Lánchíd kivételével az összes Duna-hidat lezárták, s 25 főbb csomópontot eltorlaszoltak.
- Október 28-án, vasárnap a reggeli óráktól enyhült a blokád a fővárosban, és az ország több pontján. Délben a Munkaügyi Minisztériumban megkezdődött az Érdekegyeztető Tanács ülése
- Az estére megszületett megállapodás szerint október 29-én 24 órától 12 forinttal csökkentik a megemelt benzinárakat – ezzel ért véget a taxisblokád
