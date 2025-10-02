Figyelem! Leáll a Telekom szolgáltatása! Nem lesz internet, tv és telefon sem!

Több alkalommal akár órákra is szünetelhet az internet, tv vagy a telefon szolgáltatás. A Telekom leállás sok háztartást érhet kellemetlenül, ha nem készülnek fel időben.

A Telekom leállás több vármegyei települést is érint

Fotó: Shutterstock

Telekom leállás októberben

A Telekom október elején hálózatfejlesztést végez, emiatt több településen is időszakos kiesés várható az internet-, TV- és telefonszolgáltatásban. A szolgáltató tájékoztatása szerint több vármegyei települést is érint a leállás. A folyamatosan korszerűsítésre azért is van szükség a Telekom szerint, mert az internet- és adatforgalom évről évre egyre nő. Az új technológiák – például az 5G és a gigabites optikai hálózat – bevezetése modern infrastruktúrát igényel, miközben a régi berendezések cseréje is elengedhetetlen a hibák megelőzéséhez. A cég szerint a beruházások célja, hogy a jövőben megbízhatóbb, gyorsabb és energiahatékonyabb szolgáltatást biztosítsanak, emellett megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak és erősítsék a piaci versenyképességet.

A szolgáltatás kiesés néhány perctől akár több óráig is eltarthat, a tervezett szünetek maximum 4 órásak lehetnek.

Összeszedtük a következő hetekben érintett vármegyei helyeket:

Október 3-án 0 óra és 4 óra között: Nyíribrony, Nyírkércs, Ramocsaháza, Nyírmada, Pusztadobos, Rohod és Vaja településeken tapasztalható majd rövidebb vagy hosszabb szolgáltatáskimaradás.

Október 3-án 4 óra és 7 óra között: Balsa, Gávavencsellő (4471, 4472), Hodász, Kállósemjén, Kisvárda, Nyírkáta, Szabolcs, települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 5 perc)

Október 6-án 4 óra és 7 óra között: Besenyőd, Encsencs, Gégény, Kótaj, Levelek, Máriapócs, Mérk, Nagycserkesz, Nagydobos, Nagykálló, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogdány, Nyírcsaholy, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyíregyháza (4400, 4432, 4551), Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírparasznya, Nyírpazony, Nyírtass, Nyírtelek, Nyírtura, Nyírvasvári, Ófehértó, Olaszliszka, Ópályi, Ömböly, Pátroha, Pócspetri, Szamosszeg, Székely, Vállaj település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 5 perc)

Október 7-án 4 óra és 7 óra között: Gyulaháza, Nyírkarász, Ököritófülpös, Pátyod, Penészlek, Porcsalma, Rakamaz, Szakoly, Szamosangyalos, Timár, Tiszanagyfalu, Tyukod, települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 5 perc)

Október 13. 08:00 és október 14. 18:00 között: Nyíregyháza egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)