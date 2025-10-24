Téli gumi vagy négy évszakos? A gumis elárulta, mivel járunk jobban (fotókkal)

Az elmúlt napokban durva mínuszokkal indultak a reggelek, nem volt ritka a 4–5 fokos fagy sem Nyíregyháza térségében. Ilyen körülmények között a nyári gumik tapadása szinte nulla, nem véletlenül hangoztatják a szakemberek a 7 fokos szabályt. Bár a nemzeti ünnephez közeledve az időjárás tavasziasra fordult, mégis sokan döntenek úgy, itt az ideje felszereltetni a téli gumit. Egy nyíregyházi gumiszervizbe látogattunk, hogy megtudjuk, megkezdődött-e már a „nagy roham”, és egyáltalán van-e még szükség a cserére, vagy a hazai körülményekre bőven elegendő a négy évszakos abroncs is – ahogy azt sokan vallják.

Ottjártunkkor is sokan jöttek cserére, de a betárolt téli gumi még hegyekben áll Fotó: Sipeki Péter

Téli gumi: az autósok tudatosabbak, de még hátra van a nagy dömping

– A forgalom már igencsak nagy, úgy tűnik, az elmúlt évekhez képest most időben gondolkodtak az emberek, és eljöttek felrakatni a téli gumit – árulta el szerkesztőségünknek Varga István, a Kert Utcai Gumiszerviz tulajdonosa. Mint mondta, mindig vannak, akiknél az utolsó pillanatra marad a gumicsere, és még az aktuális szezonban is várható egy nagyobb hullám.

– A betárolt kerekeink mintegy 90 százaléka még a telephelyünkön van, ezek tulajdonosai várhatóan a következő napokban, netán hetekben érkeznek hozzánk. Ugyanakkor mi is találkozunk azzal a kérdéssel, hogy kell-e még a téli-nyári szett. Mi azt javasoljuk, hogy aki teheti, maradjon a külön szettnél, és ne a négy évszakos gumit válassza. Több mint 30 éve vagyok a szakmában, és a tapasztalatok azt mutatják, a téli körülmények között a legmárkásabb, legkiválóbb négy évszakos abroncs sem tudja azt, amit egy olcsóbb téli. Lehet ennek realitása más országokban, ahol nincsenek ekkora különbségek az évszakok között, de ott sem lesz az igazi – hangsúlyozta Varga István, akit arról is kérdeztünk, hogyan válasszunk téli abroncsot, és kell-e félnünk a kevésbé ismert márkáktól.

Márkás abroncs vagy olcsó?

Azt nem árt tudni, hogy a rengeteg olyan új, vagy olcsóbb márka van a piacon, melyek mögött ismert brandek állnak. Ennek az oka egyszerű: ahogy sok minden, úgy a gumiabroncsok is jelentősen drágultak, emiatt pedig visszaesett a nagy múltú – és ezért drágább termékeket kínáló – cégek bevétele. Más néven dobnak piacra olcsóbb gumikat, ezzel is pótolva a bevételkiesést. Persze lehetnek kivételek, ezért nem árt szakembert megkérdezni vásárlás előtt, de nem kell megijedni a kevésbé ismert márkáktól.

Sokan is választják ezeket, hiszen az európai minősítési rendszer miatt kizárt, hogy nagy rosszak legyenek. A legolcsóbb téli guminak is tudni kell egy, az előírások által jól behatárolt minimumot, különben nem kerülhetne kereskedelmi forgalomba. Az árakban ugyanakkor óriási különbségek vannak. Egy szokványos méretű, 205/55 R16-os téli gumit például kicsivel 20 ezer forint alatt is meg lehet vásárolni (természetesen darabonként értendő – a szerk.), ugyanakkor egy márkás abroncs akár 40–50 ezerbe is kerülhet.

Ha a teljes szett árát nézzük, könnyen összejön egy cirka 100 ezer forintos különbség, ez pedig igencsak befolyásolhatja a vásárló döntését

– hívta fel a figyelmet a gumiszerviz tulajdonosa, akitől azt is megtudtuk, a gumis szakma is folyamatos tanulást igényel.