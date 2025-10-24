2 órája
Téli gumi vagy négy évszakos? A gumis elárulta, mivel járunk jobban (fotókkal)
A váratlan és erős mínuszok után kitavaszodott, de megindult a forgalom a gumisoknál. A nyíregyházi szakember elárulta, kell-e még a téli gumi, és hogyan válasszunk abroncsot.
Úgy tűnik, tudatosabbak az autósok az idén, de mindig vannak, akik az utolsó pillanatra hagyják a cserét
Fotó: Sipeki Péter
Az elmúlt napokban durva mínuszokkal indultak a reggelek, nem volt ritka a 4–5 fokos fagy sem Nyíregyháza térségében. Ilyen körülmények között a nyári gumik tapadása szinte nulla, nem véletlenül hangoztatják a szakemberek a 7 fokos szabályt. Bár a nemzeti ünnephez közeledve az időjárás tavasziasra fordult, mégis sokan döntenek úgy, itt az ideje felszereltetni a téli gumit. Egy nyíregyházi gumiszervizbe látogattunk, hogy megtudjuk, megkezdődött-e már a „nagy roham”, és egyáltalán van-e még szükség a cserére, vagy a hazai körülményekre bőven elegendő a négy évszakos abroncs is – ahogy azt sokan vallják.
Téli gumi: az autósok tudatosabbak, de még hátra van a nagy dömping
– A forgalom már igencsak nagy, úgy tűnik, az elmúlt évekhez képest most időben gondolkodtak az emberek, és eljöttek felrakatni a téli gumit – árulta el szerkesztőségünknek Varga István, a Kert Utcai Gumiszerviz tulajdonosa. Mint mondta, mindig vannak, akiknél az utolsó pillanatra marad a gumicsere, és még az aktuális szezonban is várható egy nagyobb hullám.
– A betárolt kerekeink mintegy 90 százaléka még a telephelyünkön van, ezek tulajdonosai várhatóan a következő napokban, netán hetekben érkeznek hozzánk. Ugyanakkor mi is találkozunk azzal a kérdéssel, hogy kell-e még a téli-nyári szett. Mi azt javasoljuk, hogy aki teheti, maradjon a külön szettnél, és ne a négy évszakos gumit válassza. Több mint 30 éve vagyok a szakmában, és a tapasztalatok azt mutatják, a téli körülmények között a legmárkásabb, legkiválóbb négy évszakos abroncs sem tudja azt, amit egy olcsóbb téli. Lehet ennek realitása más országokban, ahol nincsenek ekkora különbségek az évszakok között, de ott sem lesz az igazi – hangsúlyozta Varga István, akit arról is kérdeztünk, hogyan válasszunk téli abroncsot, és kell-e félnünk a kevésbé ismert márkáktól.
Márkás abroncs vagy olcsó?
Azt nem árt tudni, hogy a rengeteg olyan új, vagy olcsóbb márka van a piacon, melyek mögött ismert brandek állnak. Ennek az oka egyszerű: ahogy sok minden, úgy a gumiabroncsok is jelentősen drágultak, emiatt pedig visszaesett a nagy múltú – és ezért drágább termékeket kínáló – cégek bevétele. Más néven dobnak piacra olcsóbb gumikat, ezzel is pótolva a bevételkiesést. Persze lehetnek kivételek, ezért nem árt szakembert megkérdezni vásárlás előtt, de nem kell megijedni a kevésbé ismert márkáktól.
Sokan is választják ezeket, hiszen az európai minősítési rendszer miatt kizárt, hogy nagy rosszak legyenek. A legolcsóbb téli guminak is tudni kell egy, az előírások által jól behatárolt minimumot, különben nem kerülhetne kereskedelmi forgalomba. Az árakban ugyanakkor óriási különbségek vannak. Egy szokványos méretű, 205/55 R16-os téli gumit például kicsivel 20 ezer forint alatt is meg lehet vásárolni (természetesen darabonként értendő – a szerk.), ugyanakkor egy márkás abroncs akár 40–50 ezerbe is kerülhet.
Ha a teljes szett árát nézzük, könnyen összejön egy cirka 100 ezer forintos különbség, ez pedig igencsak befolyásolhatja a vásárló döntését
– hívta fel a figyelmet a gumiszerviz tulajdonosa, akitől azt is megtudtuk, a gumis szakma is folyamatos tanulást igényel.
– Hiába vagyok több mint 30 éve a szakmában, folyamatosan változik a technika, fejlődnek az abroncsok, ezért nekünk is lépést kell tartani. Rengeteg továbbképzésen vesznek részt a kollégáink, de van még egy dolog, ami számunkra legalább ennyire fontos: az ügyfeleink személyes tapasztalatai. Minden hozzánk betérővel váltunk egy-két szót, megkérdezzük, mennyire vált be az abroncs, amit tőlünk vásárolt, mivel elégedett, mivel nem. Ebből is tanulunk, és amikor mások tanácsot kérnek tőlünk, e tapasztalatokra is támaszkodhatunk. Mindegy, hogy téli vagy nyári gumiról beszélünk, ugyanaz a termék nem mindenkinek válik be. Az egyik autón lehet, hogy tökéletes, a másikon viszont nem az, ezért a részletekre is ügyelnünk kell. Egy biztos: ha gumivásárlás előtt állunk, bátran kérdezzünk meg gumis szakembert, úgy könnyebb lesz dönteni – emelte ki Varga István.
Téli gumicsereFotók: Sipeki Péter
