Változik a menetrend

47 perce

Jön a téli menetrend, változik a buszközlekedés Nyíregyházán

Az időjárás nem, a téli menetrend bevezetése viszont jelzi a hideg hónapok érkezését a vármegyeszékhelyen.

Jön a téli menetrend, változik a buszközlekedés Nyíregyházán

A helyi buszok menetrendje változik a jövő hónaptól

Változik a nyíregyházi helyi buszok közlekedése november 3-a, hétfőtől – közölte a MÁV-csoport. Ahogy azt a közleményükben írták, a jelzett dátumtól a téli menetrend szerint járnak a helyi járatok, ami több változással is jár.

A vasútállomás, Sóstói úti kórház és Sóstógyógyfürdő között közlekedő 8-as busz egyes járatai a Sóstói úti kórház és Sóstógyógyfürdő között csak igény szerint közlekednek. Az utazási igényt a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon vagy a gyerebusz.nyiregyhaza.hu oldalon lehet jelezni.

Az Örökösföld és Sóstógyógyfürdő között közlekedő 55-ös busz, valamint az Örökösföld és Sóstói úti kórház között járó 55A jelű járatok a Múzeumfalut nem érintik.

 

