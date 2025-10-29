Mindenszentek és halottak napja: ügyelet, meghosszabbított nyitvatartás és rendőri jelenlét a temetőben

Mindenszentek idején meghosszabbított nyitvatartással és ideiglenes renddel várják a látogatókat az Északi temetőben – olvasható a nyiregyhaza.hu oldalon. A rendőrség és a polgárőrség segíti a forgalom irányítását és ügyel a biztonságra, a temetkezési társaság pedig ügyeletet biztosít. November 1-jén délelőtt még autóval is be lehet hajtani, később azonban már csak gyalogosan lehet közlekedni. A hétvégén kegyeleti kiállítás és megemlékezés is várja az emlékezőket.

Az Északi temető október 27-e és november 2-a között reggel 7 és este 8 óra között látogatható

Illusztráció: KM Archív

November 1-jén, mindenszentek napján a katolikus egyház minden szentre emlékezik, másnap, november 2-án pedig az elhunytakról. A temetkezési társaság az elmúlt hetekben a temetők rendezett, méltó környezetéért dolgozott: a hulladékszállítást sűrített járatokkal oldják meg, a lehullott leveleket folyamatosan gyűjtik, és az utolsó fűnyírást is elvégezték.

Ügyelet és hosszabb nyitvatartás

A nyíregyházi Északi temető október 27-e és november 2-a között reggel 7 és este 8 óra között látogatható. November 3-ától visszatérünk az évszaknak megfelelő, reggel 7 és délután 5 óra közötti nyitvatartáshoz. Ebben az időszakban a gondnokság is ügyeletet biztosít, különösen október 30-án, 31-én és november 1-jén állnak a látogatók rendelkezésére

– hangsúlyozta Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője.

Figyelnek a rendre és a biztonságra Nyíregyházán

A rendőrség és a polgárőrség fokozottan ügyel a közlekedésre és a látogatók biztonságára. A temető négy kapun át közelíthető meg, zárás után csak a Pazonyi úti teherportán lehet távozni, ahol éjjel-nappali portaszolgálat működik. Kutyát továbbra sem szabad bevinni, kivéve a segítő és vakvezető kutyákat igazolással.

November 1-jén ingyenes lesz a behajtás, de 11 óráig minden járműnek el kell hagynia a temetőt.

A reggeli behajtás lehetősége elsősorban az idősek és a mozgáskorlátozottak számára biztosít kényelmes és biztonságos látogatást. Délelőtt 11 óráig lehet autóval behajtani a temetőbe, ezt követően már csak gyalogosan lehet közlekedni a sírkertben. Emellett programokat is szervezünk: november 1-jén a Korányi úti ravatalozóban kegyeleti kiállítást rendezünk, amelyre minden látogatót és érdeklődőt szeretettel várunk

– tette hozzá az ügyvezető.