Felhívás

51 perce

Mindenszentek biztonságban: közlekedés és értékvédelem a temetők környékén

Mindenszentek és Halottak napja közeledtével jelentősen megnő a temetők környékén a gyalogos- és járműforgalom. A temetői biztonság érdekében minden közlekedőtől fokozott figyelmet és türelmet kérnek az illetékes hatóságok.

A police.hu Facebook bejegyzésében hívta fel a figyelmet a temetők környékén megnövekvő forgalomra, a biztonságos közlekedésre és az értékek védelmére Mindenszentek és Halottak napja idején. A temetői biztonság mindannyiunk közös felelőssége.

Temetői biztonság: mindannyiunk közös érdeke
Fontos a temetői biztonság

Sokan útra kelnek a sírkertekbe, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. A gépkocsival közlekedőket arra kérjük, hogy a balesetek megelőzése érdekében szabályosan, ahol rendőrök vagy polgárőrök segítik a közlekedést az utasításaiknak megfelelően fokozott türelemmel, az időjárási, látási- és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek! Amennyiben nem rendelkeznek kellő helyismerettel, készítsenek előre útvonaltervet. 

A temetők környezetében jelentősen megnövekszik a gyalogosforgalom, és jó idő esetén biciklivel is többen közlekednek. Kérjük a járművezetőket, hogy fokozott körültekintéssel közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, és türelmesen várják meg, amíg a gyalogosok biztonságosan áthaladnak!

A gyalogosokat és a kerékpárosokat arra figyelmeztetjük, hogy a rájuk vonatkozó szabályokat betartva közlekedjenek, és saját testi épségük, biztonságuk érdekében gondoskodjanak a láthatóságukról! Használjanak fényvisszaverő ruházatot, eszközöket!

Azért, hogy a megemlékezést ne árnyékolja be semmilyen jogsértés, fogadják meg a rendőrség ajánlásait:

• Csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyire feltétlenül szükségük van!

• Táskájukat egy pillanatra se hagyják őrizetlenül a síroknál!

• Lehetőleg a kijelölt, őrzött parkolóhelyeket vegyék igénybe!

• Parkoló autóban látható helyen ne hagyjanak értéktárgyakat, helyezzék azokat a csomagtartóba!

• A zsúfolt helyeken számolni kell zsebtolvajok megjelenésére, ezért legyenek elővigyázatosak, a táskájukat zárt állapotban, szorosan a testközelben helyezzék el!

Figyeljenek értékeikre, vagyontárgyaikra az emlékezés, a kegyelet napjaiban is! írták a felhívásban

