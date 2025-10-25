Össztűz alatt a Temu: jön az uniós vám, vége a filléres rendeléseknek?

Az elmúlt években szinte állandó beszédtémává váltak az óriási kínai webshopok – különösen a Temu –, amik rendkívül rövid idő alatt szinte ledarálták az európai online piacot. A szakemberek számos problémát tártak fel az agresszív terjeszkedéssel, illetve a marketingstratégiával kapcsolatban. Az EU döntéshozói is rájöttek, hogy valamit kezdeni kell, mert a kínai óriások nagyon torzítják a piacot, és webshopok ezrei mennek tönkre Európában. Felmerült vámok és különadók kivetése, de ez idáig nem történt jelentősebb előrelépés a témában. Most viszont úgy tűnik, felcsillant a fény az alagút végén: az uniós vámreform értelmében az Európai Unióban 2 eurós átalánydíjat javasolnak a 150 eurónál kisebb értékű, a hétköznapi fogyasztókhoz jelenleg vámmentesen az EU-ba érkező csomagokra. Hogy milyen hatása lehet ennek az intézkedésnek, és mit profitálnának ebből a hazai webáruházak, arról Ujvári Adrienn webáruház-szakértővel, a webshopok készítésével és üzemeltetésével foglalkozó Shopmentor Kft. alapítójával beszélgettünk podcastsorozatunkban.

