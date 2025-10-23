Most lesz vége a temus mézes-mázas jó világnak? Extra pénzt gombolhatnak le a filléres rendelésekről!

Az elmúlt években szinte állandó beszédtémává váltak az óriási kínai webshopok – különösen a Temu –, amik rendkívül rövid idő alatt szinte ledarálták az európai online piacot. A szakemberek számos problémát tártak fel az agresszív terjeszkedéssel, illetve a marketingstratégiával kapcsolatban. Az EU döntéshozói is rájöttek, hogy valamit kezdeni kell, mert a kínai óriások nagyon torzítják a piacot, és webshopok ezrei mennek tönkre Európában. Felmerült vámok és különadók kivetése, de ez idáig nem történt jelentősebb előrelépés a témában. Most viszont úgy tűnik, felcsillant a fény az alagút végén: az uniós vámreform értelmében az Európai Unióban 2 eurós átalánydíjat javasolnak a 150 eurónál kisebb értékű, a hétköznapi fogyasztókhoz jelenleg vámmentesen az EU-ba érkező csomagokra. Hogy milyen hatása lehet ennek az intézkedésnek, és mit profitálnának ebből a hazai webáruházak, arról Ujvári Adrienn webáruház-szakértővel, a webshopok készítésével és üzemeltetésével foglalkozó Shopmentor Kft. alapítójával beszélgettünk podcastsorozatunkban.

Ujvári Adriennel beszélgettünk a Temu aggasztó fölényéről

Fotó: Ujvári Adrienn archívuma

Úgy költekezett a Temu, mintha nem lenne holnap

Azzal szinte minden európai szakértő egyetért, hogy a jelenlegi formában káros a Temu jelenléte az öreg kontinens online piacán, de vajon mivel váltotta ki a kínai cég ezt az erős ellenállást?

Néhány éve még azt jósolták a szakemberek, hogy a Temu fölénye egyszer csak alábbhagy, mivel a kezdeti stratégiájuk az volt, hogy rendkívül olcsón, veszteségesen árulták a termékeiket. Sokan azt gondolták, hogy bár ezzel a cég rengeteg vásárlót szerez, hosszú távon nem lehet majd tartani ezt a hihetetlenül alacsony árszintet, és „kipukkan a lufi”. Nos, nem ez történt, a webshop népszerűsége továbbra is töretlen.

Nem csupán azért ártott sokat az európai és a hazai piacnak, mert elcsábította a vásárlókat a többi webáruháztól. A Temu leuralta a hirdetési piacot, és ezzel felverte a hirdetési árakat az olyan nagy felületeken, mint a Google Ads, vagy éppen a Facebook. A cég akkora tőkével érkezett, amivel megtehette, hogy féktelenül szórja a pénzt a reklámra, még akkor is, ha ez nem térült meg – hívta fel a figyelmet a webáruház-szakértő. Ujvári Adrienn arra is rávilágított, ma már némiképp alábbhagyott a Temu a féktelen költekezéssel, de mire ez a pont eljött, annyi vásárlójuk lett, hogy megőrizték a fölényt.