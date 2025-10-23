1 órája
Most lesz vége a temus mézes-mázas jó világnak? Extra pénzt gombolhatnak le a filléres rendelésekről!
Nem új keletű a téma, már több éve szeretnének gátat szabni a kínai webshopok agresszív terjeszkedésének. A Temu megzabolázása új esély lehetne a piaci szereplőknek.
Hamarosan véget vethetnek a filléres Temu-csomagok áradatának Európában
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
Az elmúlt években szinte állandó beszédtémává váltak az óriási kínai webshopok – különösen a Temu –, amik rendkívül rövid idő alatt szinte ledarálták az európai online piacot. A szakemberek számos problémát tártak fel az agresszív terjeszkedéssel, illetve a marketingstratégiával kapcsolatban. Az EU döntéshozói is rájöttek, hogy valamit kezdeni kell, mert a kínai óriások nagyon torzítják a piacot, és webshopok ezrei mennek tönkre Európában. Felmerült vámok és különadók kivetése, de ez idáig nem történt jelentősebb előrelépés a témában. Most viszont úgy tűnik, felcsillant a fény az alagút végén: az uniós vámreform értelmében az Európai Unióban 2 eurós átalánydíjat javasolnak a 150 eurónál kisebb értékű, a hétköznapi fogyasztókhoz jelenleg vámmentesen az EU-ba érkező csomagokra. Hogy milyen hatása lehet ennek az intézkedésnek, és mit profitálnának ebből a hazai webáruházak, arról Ujvári Adrienn webáruház-szakértővel, a webshopok készítésével és üzemeltetésével foglalkozó Shopmentor Kft. alapítójával beszélgettünk podcastsorozatunkban.
Úgy költekezett a Temu, mintha nem lenne holnap
Azzal szinte minden európai szakértő egyetért, hogy a jelenlegi formában káros a Temu jelenléte az öreg kontinens online piacán, de vajon mivel váltotta ki a kínai cég ezt az erős ellenállást?
Néhány éve még azt jósolták a szakemberek, hogy a Temu fölénye egyszer csak alábbhagy, mivel a kezdeti stratégiájuk az volt, hogy rendkívül olcsón, veszteségesen árulták a termékeiket. Sokan azt gondolták, hogy bár ezzel a cég rengeteg vásárlót szerez, hosszú távon nem lehet majd tartani ezt a hihetetlenül alacsony árszintet, és „kipukkan a lufi”. Nos, nem ez történt, a webshop népszerűsége továbbra is töretlen.
Nem csupán azért ártott sokat az európai és a hazai piacnak, mert elcsábította a vásárlókat a többi webáruháztól. A Temu leuralta a hirdetési piacot, és ezzel felverte a hirdetési árakat az olyan nagy felületeken, mint a Google Ads, vagy éppen a Facebook. A cég akkora tőkével érkezett, amivel megtehette, hogy féktelenül szórja a pénzt a reklámra, még akkor is, ha ez nem térült meg – hívta fel a figyelmet a webáruház-szakértő. Ujvári Adrienn arra is rávilágított, ma már némiképp alábbhagyott a Temu a féktelen költekezéssel, de mire ez a pont eljött, annyi vásárlójuk lett, hogy megőrizték a fölényt.
Súlyos bírsággal csapna le az Európai Unió
– Nagyon nehéz felvenni a versenyt a nagy kínai cégekkel. Keleten olcsóbb a munkaerő, kedvezőbb áron állíthatják elő a termékeket, ráadásul jelenleg a vám is hiányzik a 150 eurónál olcsóbb csomagoknál.
Több milliárd kis csomag érkezik be az Európai Unióba, hiszen gyakorlatilag bármit be lehet szerezni a kínai platformokon.
A minőség azonban erősen kétséges: a közelmúltban a EU szakemberei megállapították, hogy nagyon magas a kockázata annak, hogy illegális, veszélyes termékek érkezzenek a webáruházból az unióba. Az is kiderült, hogy a kínai gigacég felületét úgy alakították ki, hogy függőséget okozzon. Az ajánlórendszerek sürgetik a döntést, az impulzusvásárlást – ezt a magyar jogszabályok szankcionálják –, amivel szintén vásárlókat nyernek, míg egy magyar webáruház nem tehet ilyet. A EU által feltárt jogsértésekért viszont komoly bírságra számíthat a cég, ami akár a globális bevétele 6 százaléka is lehet – hangsúlyozta a szakember.
Van, amiben fejlődniük kell a magyar webáruházaknak
A fékek tehát lassacskán kialakulnak, de vajon milyen hatása lehet annak, ha valóban bevezetik a belengetett vámokat, adókat?
– Az biztos, hogy a Temu is kénytelen lesz drágábban adni a termékeit. Így ha nem is lesz egyszerű vele felvenni a versenyt a többi piaci szereplőnek, legalább lesz esélyük. Hosszabb lenne a vásárlási folyamat is, nem érkeznének mg olyan hamar a kínai csomagok, ezért többen fordulhatnának a megbízhatóbb hazai vállalkozások felé. Más okok miatt is érdemes lenne így tenni: ha egy magyar cégtől rendelünk, kapunk garanciát. Átláthatóbb a visszaküldési folyamat, véd minket a 14 napos elállási jog, a termékek minőségéről nem is beszélve.
– Azt viszont érdemes kiemelni, hogy a magyar webáruházaknak még fejlődniük kell a vásárlási élmény területén. A felületek kinézete, stabil mobilapplikáció, hírlevelek – ezt mind profin csinálja a Temu, ezért ebben másoknak is előre kell lépni. Nem szabad viszont elfelejteni, hogy a magyar vállalkozásoknak nincs akkora költségvetése, nincs akkora stáb, s mindez megnehezítheti ezt a folyamatot – tette hozzá Ujvári Adrienn. A teljes beszélgetést hamarosan meghallgathatják a szon.hu-n.
