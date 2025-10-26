október 26., vasárnap

Termékvisszahívás

1 órája

Ismét egy gyerekeknek szánt terméket hívott vissza a hatóság. Vigyázat, veszélyes!

Mérgező anyag kioldódása miatt aggódik a hatóság. Termékvisszahívás: nem múlik el hét, hogy ne találjon kifogásolható vagy veszélyes terméket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Szon.hu

Egy német forgalmazón keresztül került az országba egy veszélyes termék, amit gyerekeknek szánnak. A hatóság megállapította, hogy mérgező anyag oldódik ki a termékből, ezért visszahívták a kereskedelmi forgalomból, figyelt fel a hírre a mindmegette.hu. 

termékvisszahívás
Termékvisszahívásra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság 

Termékvisszahívás: a tányéralátétben káros anyagot találtak

A kisgyermekeknek készült tányéralátét itthon is kapható –főként a kislányok által kedvelt eszközről van szó – mérgező anyag oldódik ki belőle, ami élelmiszerekkel kapcsolatba kerülve súlyos bajt okozhat, ha valaki megeszi a szennyezett ételt.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság  felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (MMXH Lakberendezési Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. Kérik, aki vett a termékből, ne használja! 

Az érintett termékek adatai

Megnevezés: Tengeres tematikájú tányéralátét

Cikkszám: 38131030/02

Termékvisszahívás oka: ftalát kioldódás

Mik a ftalátok?
Olyan vegyületek, amelyeket az ipar elsősorban lágyítószerként alkalmaz, mivel a műanyagok rugalmasságát és élettartamát növelik. A ftalátok elsősorban a élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagokból, eszközökből, csomagolóanyagokból kerülhetnek át az élelmiszerekbe. Az emberi szervezetben a ftalátok a szaporítóképességet és a hormonrendszert károsíthatják.

