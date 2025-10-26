1 órája
Ismét egy gyerekeknek szánt terméket hívott vissza a hatóság. Vigyázat, veszélyes!
Mérgező anyag kioldódása miatt aggódik a hatóság. Termékvisszahívás: nem múlik el hét, hogy ne találjon kifogásolható vagy veszélyes terméket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Egy német forgalmazón keresztül került az országba egy veszélyes termék, amit gyerekeknek szánnak. A hatóság megállapította, hogy mérgező anyag oldódik ki a termékből, ezért visszahívták a kereskedelmi forgalomból, figyelt fel a hírre a mindmegette.hu.
Termékvisszahívás: a tányéralátétben káros anyagot találtak
A kisgyermekeknek készült tányéralátét itthon is kapható –főként a kislányok által kedvelt eszközről van szó – mérgező anyag oldódik ki belőle, ami élelmiszerekkel kapcsolatba kerülve súlyos bajt okozhat, ha valaki megeszi a szennyezett ételt.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (MMXH Lakberendezési Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. Kérik, aki vett a termékből, ne használja!
Az érintett termékek adatai
Megnevezés: Tengeres tematikájú tányéralátét
Cikkszám: 38131030/02
Termékvisszahívás oka: ftalát kioldódás
Mik a ftalátok?
Olyan vegyületek, amelyeket az ipar elsősorban lágyítószerként alkalmaz, mivel a műanyagok rugalmasságát és élettartamát növelik. A ftalátok elsősorban a élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagokból, eszközökből, csomagolóanyagokból kerülhetnek át az élelmiszerekbe. Az emberi szervezetben a ftalátok a szaporítóképességet és a hormonrendszert károsíthatják.
