Testközeli dolog a Sóstói-erdőnél! Idős néni látta meg!

Ráadásul az idős hölgy rögtön a tettek mezejére is lépett. Még fotó is került fel róla a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportba.

Nagy Zoltán

Egy különös történt a Sóstói-erdő közelében: egy idős hölgy egy elhagyott testközeli dologra, azaz egy hátizsákra lett figyelmes a buszmegállóban. Szerencsére nem hagyta annyiban a dolgot – rögtön cselekedett is.

Íme a testközeli dolog.
Forrás: Nyíregyen Hallottam

A táska fotója hamar felkerült a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportba, ahol egy bejegyzésből az is kiderül, hogy az elveszett hátizsák jelenleg a Sóstói kórház melletti Tölgyes Lottózóban várja a gazdáját.

„A hátizsák keresi a gazdáját! A buszmegálló padján találta egy idős néni. A Sóstói kórház mellett lévő Tölgyes Lottózóban átvehető!” – írta egy hölgy a posztban.

A bejegyzést azóta többen is megosztották – remélhetőleg így hamar visszakerül az elveszett holmi a tulajdonosához.

 

