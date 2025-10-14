Testközeli dolog a Sóstói-erdőnél! Idős néni látta meg!

Egy különös történt a Sóstói-erdő közelében: egy idős hölgy egy elhagyott testközeli dologra, azaz egy hátizsákra lett figyelmes a buszmegállóban. Szerencsére nem hagyta annyiban a dolgot – rögtön cselekedett is.

Íme a testközeli dolog.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

A táska fotója hamar felkerült a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportba, ahol egy bejegyzésből az is kiderül, hogy az elveszett hátizsák jelenleg a Sóstói kórház melletti Tölgyes Lottózóban várja a gazdáját.

„A hátizsák keresi a gazdáját! A buszmegálló padján találta egy idős néni. A Sóstói kórház mellett lévő Tölgyes Lottózóban átvehető!” – írta egy hölgy a posztban.

A bejegyzést azóta többen is megosztották – remélhetőleg így hamar visszakerül az elveszett holmi a tulajdonosához.