36 perce
Így még nem láttad Tiszacsécsét – lélegzetelállító őszi fotók Móricz tündérszigetéről (fotók)
Ősszel sokan indulnak útnak, hogy felfedezzék hazánk természeti és kulturális kincseit. Tiszacsécse a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei határszélen egy igazi tündérsziget, ahol a természet csendje és a Móricz-emlékek különleges hangulatot teremtenek.
Ősszel sokan indulnak útnak, hogy felfedezzék hazánk természeti és kulturális kincseit. Az őszi táj, a színes lombkoronák, a nyugodt tájak ilyenkor különösen vonzóvá teszik a kirándulásokat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye változatos természeti szépségeivel, folyóvölgyeivel, erdőségeivel és védett területeivel igazi élményt kínál az idelátogatóknak. A Tisza, a Szamos és a nyírségi homokbuckák különleges világát egyre többen keresik fel ebben az évszakban.
Tiszacsécse központjában található a a Móricz -emlékház
Tiszacsécse központjában, a Kossuth utca 55. szám alatt találjuk a Móricz-emlékházat. A meredek hajlású, taposott szalmával fedett, pici, szegényparaszti lakóház a 19. század utolsó harmadában épült. Néhány évig a Móricz család lakhelyéül szolgált. Az udvaron, a háznak háttal áll Varga Imre 1979-ben felavatott Móricz-szobra. A ház falán egy korábbi időkből származó tábla hirdeti, hogy itt született Móricz Zsigmond (1879-1942), a magyar próza egyik legjelentősebb és legnagyobb hatású képviselője, ám a szülőháza nem ez volt – olvasható az oroksegtura.hu oldalon.
Móricz tündérszigete, TiszacsécseFotók: Bíró Tibor
Móricz tündérszigete, Tiszacsécse
Tiszacsécsét Móricz Zsigmond tette híressé, amikor 1942-ben így írt róla: „Énnekem Csécse marad a tündérsziget, ahová mindig visszavágytam, ahová mindig úgy tér vissza az emlékezet szárnyán a lelkem, mint a boldogság és a béke kedves szigetére".
„Csécse ott fenn, a Tiszaháton, a szőke Tisza partján a 62 házból álló kis falu, amely úgy körül van véve gyümölcsösökkel, szilvásokkal, hogyha az ember szekérrel közeledik felé, semmit sem lát belőle távolról, csak a gyümölcserdőt és annak a közepén a pompás falutornyot, hegyiben egy kopjagombbal.”
Móricz emlékét hűségesen ápolják a határszéli településen. Tiszacsécsén minden év június 29-én megemlékeznek Móricz Zsigmond születésnapjáról. A faluban fontos szerepe van a turizmusnak az emlékhely miatt, környéke ideális horgászatra és a Tisza menti természet felfedezésére. A település csendje és a természet szépsége tökéletes kikapcsolódást kínál a látogatóknak ősszel is.
Más témákat is ajánlunk:
Szuperegészséges és aránylag megfizethető – irány a piac, nehogy elvigyék az orra elől!
Új kapitányok a vármegyében – személyi változások a rendőrségen (fotókkal)
Kitálalt az edzőváltásról Révész Attila, túl nagy ára volt szerinte Gerliczki Máté jófejségének