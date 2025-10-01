Így még nem láttad Tiszacsécsét – lélegzetelállító őszi fotók Móricz tündérszigetéről (fotók)

Ősszel sokan indulnak útnak, hogy felfedezzék hazánk természeti és kulturális kincseit. Az őszi táj, a színes lombkoronák, a nyugodt tájak ilyenkor különösen vonzóvá teszik a kirándulásokat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye változatos természeti szépségeivel, folyóvölgyeivel, erdőségeivel és védett területeivel igazi élményt kínál az idelátogatóknak. A Tisza, a Szamos és a nyírségi homokbuckák különleges világát egyre többen keresik fel ebben az évszakban.

Tiszacsécse – a határszéli kis falu Móricz tündérszigete Fotók: Bíró Tibor

Tiszacsécse központjában található a a Móricz -emlékház

Tiszacsécse központjában, a Kossuth utca 55. szám alatt találjuk a Móricz-emlékházat. A meredek hajlású, taposott szalmával fedett, pici, szegényparaszti lakóház a 19. század utolsó harmadában épült. Néhány évig a Móricz család lakhelyéül szolgált. Az udvaron, a háznak háttal áll Varga Imre 1979-ben felavatott Móricz-szobra. A ház falán egy korábbi időkből származó tábla hirdeti, hogy itt született Móricz Zsigmond (1879-1942), a magyar próza egyik legjelentősebb és legnagyobb hatású képviselője, ám a szülőháza nem ez volt – olvasható az oroksegtura.hu oldalon.