A rabszállítóból a zárkába

48 perce

Rács mögött az egész osztály – hogy kerültek a tiszalöki börtönbe a nyíregyházi diákok?

Címkék#tiszalöki börtön#Nyíregyháza#látogatás

Nem véletlenül volt bezártságérzésük a nyíregyházi középiskolásoknak. A Széchenyi diákjai egyik napról a másikra a tiszalöki börtön falai között találták magukat.

Munkatársunktól

Különleges élményben volt része a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium diákjainak: látogatást tehettek a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. A programot Nagy Sándor és Bíró Dávid százados, valamint Majoros Ádám főhadnagy vezette, akik szakmai felkészültségükkel és közvetlen stílusukkal közelebb hozták a fiatalokhoz a tiszalöki börtön mindennapjait. 

Nyíregyházi diákok a tiszalöki börtönben.
Tiszalöki börtön: a Széchenyi-középiskola diákjai a zárkákba is beleshettek
Fotó: Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet / Facebook

Bejárták a tiszalöki börtönt

A diákok előadást hallhattak a felvételi eljárásokról, a bérezésről és a továbbtanulási lehetőségekről, így átfogó képet kaptak a büntetés-végrehajtás hivatásáról és életpályájáról. Megtekinthették 

  • a zárkát, 
  • a felügyelői helyiséget, 
  • a munkaterületeket, 
  • a konditermet, 
  • a rabszállítót, 
  • az üzemcsarnokot és 
  • a kutyatelepet is. 
Nyíregyházi diákok a tiszalöki börtönben.
A középiskolások megismerkedhettek a felvételi eljárásokkal, a bérezéssel és a továbbtanulási lehetőségekkel is
Fotó: Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet / Facebook

A program egyik különlegessége az volt, hogy az intézet saját drónfelvételein felülnézetből is láthatták, milyen impozáns méretű és összetett komplexum, amit a dolgozók csak Erődnek becéznek. Közös csoportkép is készült a nap végén, mely nem csupán egy egyszerű látogatás a tiszalöki börtönben, hanem inspiráló betekintés volt egy fegyelmezett, mégis emberközeli hivatásba – osztotta meg közösségi oldalán a bv-intézet.

 

