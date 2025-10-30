Rács mögött az egész osztály – hogy kerültek a tiszalöki börtönbe a nyíregyházi diákok?

Különleges élményben volt része a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium diákjainak: látogatást tehettek a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. A programot Nagy Sándor és Bíró Dávid százados, valamint Majoros Ádám főhadnagy vezette, akik szakmai felkészültségükkel és közvetlen stílusukkal közelebb hozták a fiatalokhoz a tiszalöki börtön mindennapjait.

Tiszalöki börtön: a Széchenyi-középiskola diákjai a zárkákba is beleshettek

Fotó: Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet / Facebook

Bejárták a tiszalöki börtönt

A diákok előadást hallhattak a felvételi eljárásokról, a bérezésről és a továbbtanulási lehetőségekről, így átfogó képet kaptak a büntetés-végrehajtás hivatásáról és életpályájáról. Megtekinthették

a zárkát,

a felügyelői helyiséget,

a munkaterületeket,

a konditermet,

a rabszállítót,

az üzemcsarnokot és

a kutyatelepet is.

Fotó: Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet / Facebook

A program egyik különlegessége az volt, hogy az intézet saját drónfelvételein felülnézetből is láthatták, milyen impozáns méretű és összetett komplexum, amit a dolgozók csak Erődnek becéznek. Közös csoportkép is készült a nap végén, mely nem csupán egy egyszerű látogatás a tiszalöki börtönben, hanem inspiráló betekintés volt egy fegyelmezett, mégis emberközeli hivatásba – osztotta meg közösségi oldalán a bv-intézet.