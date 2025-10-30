43 perce
Rács mögött az egész osztály – hogy kerültek a tiszalöki börtönbe a nyíregyházi diákok?
Nem véletlenül volt bezártságérzésük a nyíregyházi középiskolásoknak. A Széchenyi diákjai egyik napról a másikra a tiszalöki börtön falai között találták magukat.
Különleges élményben volt része a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium diákjainak: látogatást tehettek a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. A programot Nagy Sándor és Bíró Dávid százados, valamint Majoros Ádám főhadnagy vezette, akik szakmai felkészültségükkel és közvetlen stílusukkal közelebb hozták a fiatalokhoz a tiszalöki börtön mindennapjait.
Bejárták a tiszalöki börtönt
A diákok előadást hallhattak a felvételi eljárásokról, a bérezésről és a továbbtanulási lehetőségekről, így átfogó képet kaptak a büntetés-végrehajtás hivatásáról és életpályájáról. Megtekinthették
- a zárkát,
- a felügyelői helyiséget,
- a munkaterületeket,
- a konditermet,
- a rabszállítót,
- az üzemcsarnokot és
- a kutyatelepet is.
A program egyik különlegessége az volt, hogy az intézet saját drónfelvételein felülnézetből is láthatták, milyen impozáns méretű és összetett komplexum, amit a dolgozók csak Erődnek becéznek. Közös csoportkép is készült a nap végén, mely nem csupán egy egyszerű látogatás a tiszalöki börtönben, hanem inspiráló betekintés volt egy fegyelmezett, mégis emberközeli hivatásba – osztotta meg közösségi oldalán a bv-intézet.
