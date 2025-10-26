Több utcában is dolgoznak a munkagépek, itt lehet forgalomkorlátozásra számítani

Folytatódnak a járdafelújítások és útépítések Kisvárdán. Az időjárás függvényében, de jó ütemben haladnak a munkálatok, jelenleg a Várday közben, a Petőfi, az Alma és a Kákástó utcában dolgoznak a gépek és a szakemberek, így itt átmeneti forgalomkorlátozásokra számíthatnak az autósok – olvasható a város honlapján. A kisvárdai önkormányzat arra kéri a település lakóit, hogy a zavartalan munkavégzés és a balesetek elkerülése érdekében a munkálatok ideje alatt ne parkoljanak az érintett helyszíneken, illetve fokozott figyelemmel, a kihelyezett KRESZ-táblák jelzéseit betartva közlekedjenek.

