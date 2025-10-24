Tök jó nap a Kölyökvárban: kísérteties jelmezek és lámpásfelvonulás! (fotókkal és videóval!)

A Halloween minden év október 31-én ünnepelt esemény, amely elsősorban az angolszász országokban, például az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban és Írországban népszerű. Az ünnep gyökerei az ősi kelta Samhain fesztiválra vezethetők vissza, amikor a kelták az új év kezdetét ünnepelték, és úgy hitték, hogy ezen az éjszakán a holtak lelkei visszatérhetnek a földre. Az emberek gyakran öltöznek boszorkánynak, vámpírnak, szellemeknek vagy más ijesztő alakoknak.