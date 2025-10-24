1 órája
Tök jó nap a Kölyökvárban: kísérteties jelmezek és lámpásfelvonulás! (fotókkal és videóval!)
Nyíregyházán idén is izgalmas Halloween-napot tartottak a Kölyökvárban: a rémséges jelmezek magukért beszéltek. Nézd meg fotógalériánkat!
Rémséges mulatság a nyíregyházi Kölyökvárban
Fotó: Sipeki Péter
Tök jó napot tartottak Nyíregyházán a Kölyökvárban, ahol a rémséges jelmezek bemutatójától, a tökfaragó versenyen és családi táncházon át, kézműves foglalkozások is várták az érdeklődőket A változatos programokat töklámpás-jelmezes-fáklyás felvonulás zárta.
Halloween a KölyökvárbanFotók: Sipeki Péter
A Halloween minden év október 31-én ünnepelt esemény, amely elsősorban az angolszász országokban, például az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban és Írországban népszerű. Az ünnep gyökerei az ősi kelta Samhain fesztiválra vezethetők vissza, amikor a kelták az új év kezdetét ünnepelték, és úgy hitték, hogy ezen az éjszakán a holtak lelkei visszatérhetnek a földre. Az emberek gyakran öltöznek boszorkánynak, vámpírnak, szellemeknek vagy más ijesztő alakoknak.
