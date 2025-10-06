Nem mindennapi malőr: eltévedt az InterCity, felborult a menetrend a nyíregyházi vonalon

A Tokaj InterCity Mezőzombornál rossz irányba fordult, és Nyíregyháza helyett Sátoraljaújhely felé indult el. A hibát Bodrogkeresztúrnál vették észre, ahol végül visszafordították a vonatot – az utasok azonban több mint egy órát késtek pénteken.

Jelentős késéssel ért célba este a Tokaj InterCity

Illusztráció: Napló-archív

Nem mindennapi hiba történt péntek délután a kelet-magyarországi vasútvonalon: a Tokaj InterCity egyszerűen eltévedt. A vonat Mezőzombornál rossz irányt vett, és Nyíregyháza helyett Sátoraljaújhely felé haladt tovább – számolt be róla a boon.hu

Tokaj InterCity útvonala

Először az uuuuu.hu Facebook-oldalra posztolták ki, hogy valam nem stimmel a vonat útvonalával.

Eltévedt a Körícé Értesüléseink szerint a Keletiből a Nyugati pályaudvarra közlekedő 566. számú Tokaj intercity Mezőzomborról Nyíregyháza helyett Sátoraljaújhely felé járt ki 16 óra 15 perc körül. A vonatot Bodrogkeresztúron fordították vissza, hogy egyórás késéssel, 17:23-kor továbbindulva, immár a megfelelő irányban folytathassa útját Mezőzomborról... A hatkocsis szerelvényt a 470 002-es mozdony továbbítja.

Az incidens nemcsak a Tokaj IC utasait érintette, hanem a teljes térségi vasúti közlekedést és menetrendet is felborította, jelentős, 80 perces késéseket okozva a vonalon.

Láber Attila, az uuuuu.hu vasútbarát portál szerkesztője az RTL Híradónak elmondta:

Egy magánvasúti mozdony, ami Mezőzomboron rendelkezésre állt, a rossz irányba haladt vonat után ment. Ezt rákapcsolták ott és visszavontatta Mezőzomborra ezt a vonatot.

A MÁV-csoport közleménye szerint az elsődleges vizsgálatok alapján emberi mulasztás történt: rossz irányba volt állítva a váltó, emiatt indult el téves irányba a Tokaj InterCity. A vasúttársaság vizsgálja az eset körülményeit, és ígéri, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy hasonló ne fordulhasson elő újra. Valamint azt is hozzátették, hogy természetesen akiknek 20 percnél többet késett a vonata, megkapják az ilyenkor járó visszatérítést.

A vasúti közlekedés az eset után fokozatosan helyreállt, de az utasok közül sokan majdnem másfél óra késéssel, késő este érkeztek meg úti céljukhoz.