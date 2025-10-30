október 30., csütörtök

Töklámpások lepik el a játszóteret! – Közösségi faragás és őszi hangulat a Rotary Clubbal Nyíregyházán

Közös Tökfaragás a Rotary Club Nyírség és a Váci Mihály Kulturális Központ szervezésében. Nemcsak a kreativitás, hanem az összefogás is főszerepet kap a különleges őszi eseményen.

Szon.hu

– A Rotary Club Nyírség és a Váci Mihály Kulturális Központ szeretettel vár minden érdeklődőt 2025. október 31-én (pénteken) 14:00 órától egy hangulatos, őszi közösségi programra – Közös Tökfaragásra! A rendezvény célja, hogy a családok, gyerekek és barátok együtt, vidám hangulatban készülhessenek. A programhoz a Rotary Club Nyírség biztosítja az 50 db tököt, melyet Petrus Máté újfehértói termelő nagylelkű felajánlásának köszönhetünk– olvasható a szervezet közleménye a nyiregyhaza.hu oldalon. A résztvevőket arra kérjük, hogy hozzanak magukkal faragóeszközöket (kést, kanalat stb.), és jókedvet – minden másról mi gondoskodnak! A Halloween-hangulatot megidéző, közösségi programra a Váci Mihály Kulturális Központ külső fedett részén kerül sor. A szervezők kérik, hogy a résztvevők hozzák magukkal a faragóeszközöket, de a jó hír, hogy a faragáshoz szükséges tököket a jótékonysági tevékenységéről is ismert Rotary Club Nyírség biztosítja.Az esemény nem csak a kreativitásról szól, hanem a közösségi összefogásról is. A tervek szerint a közösen elkészült, ijesztő és vicces arcú faragott tökökkel a résztvevők közösen díszítik fel a központ melletti integrált játszóteret, ezzel is emelve a helyszín őszi hangulatát, és hozzájárulva a Rotary Club által támogatott integrált közösségi tér vidámságához.

Tökös programok

A Nyíregyházi Állatpark is készült a TÖKjó napra: már hagyomány, hogy az őszi szünetben tökbe rejtett csemegével kedveskedünk az állatoknak. 
A tököket állatkerti szállodáink vendégei faragják ki és csütörtök reggel minden állatparki látogató csatlakozhat a tökös látványetetéshez. Erről itt írtunk bővebben. 

Más témákat is ajánlunk: 

 

