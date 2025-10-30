A vadon lakói is rákaptak a halloween hangulatra – TÖKjó nap a Nyíregyházi Állatparkban!

TÖKjó nap a Nyíregyházi Állatparkban: már hagyomány, hogy az őszi szünetben tökbe rejtett csemegével kedveskedünk az állatoknak.

A tököket állatkerti szállodáink vendégei faragják ki és csütörtök reggel minden állatparki látogató csatlakozhat a tökös látványetetéshez. –írja a Nyíregyházi Állatpark Facebook bejegyzésében

TÖKjó nap a Nyíregyházi Állatparkban

Fotó: Nyíregyházi Állatpark

Idén is megtartják: TÖKjó nap a Nyíregyházi Állatparkban

A faragott tökök nemcsak díszként szolgálnak, hanem vidám meglepetésként is színesítik lakóink mindennapjait. Ha szeretnéd élőben látni, hogyan reagálnak a bundás és egzotikus barátaink, csatlakozz te is!

A program 2025. október 30-án, 9:30-kor indul a Jégvilág Interaktív Bemutató belső jegesmedve kifutójától, ahol a jegesmedve család, a sarkirókák, a szurikáták, a vöröspandák, a szumátrai tigrisek, az ázsiai elefántok, a bóbitás gibbonok és a sülök is főszerepet kapnak.

A héten ráadásul kedvezményesen látogatható a park, nem érdemes kihagyni a lehetőséget!