A vadon lakói is rákaptak a halloween hangulatra – TÖKjó nap a Nyíregyházi Állatparkban!
A faragott tökök nem csupán dekorációként szolgálnak. Újra itt a TÖKjó nap a Nyíregyházi Állatparkban!
TÖKjó nap a Nyíregyházi Állatparkban: már hagyomány, hogy az őszi szünetben tökbe rejtett csemegével kedveskedünk az állatoknak.
A tököket állatkerti szállodáink vendégei faragják ki és csütörtök reggel minden állatparki látogató csatlakozhat a tökös látványetetéshez. –írja a Nyíregyházi Állatpark Facebook bejegyzésében
Idén is megtartják: TÖKjó nap a Nyíregyházi Állatparkban
A faragott tökök nemcsak díszként szolgálnak, hanem vidám meglepetésként is színesítik lakóink mindennapjait. Ha szeretnéd élőben látni, hogyan reagálnak a bundás és egzotikus barátaink, csatlakozz te is!
A program 2025. október 30-án, 9:30-kor indul a Jégvilág Interaktív Bemutató belső jegesmedve kifutójától, ahol a jegesmedve család, a sarkirókák, a szurikáták, a vöröspandák, a szumátrai tigrisek, az ázsiai elefántok, a bóbitás gibbonok és a sülök is főszerepet kapnak.
A héten ráadásul kedvezményesen látogatható a park, nem érdemes kihagyni a lehetőséget!
Van már programod az őszi szünetre? Most kedvezményes belépéssel vár a Nyíregyházi Állatpark!
A tavalyi látványetetés is nagyon jól sikerült, rengeteg állatot sikerült megörvendeztetni a faragott tökökkel.
Tök jó nap: látványetetés az állatparkban (Fotók+Videó)
Az ilyen tematikus események – mint a TÖKjó nap – nemcsak látványosak, hanem fontos szerepet játszanak az állatok jóllétében is. A gondozók elmondása szerint minden faj másképp reagál a faragott tökökre: van, aki az illatukra kíváncsi, más pedig játéknak tekinti őket.
