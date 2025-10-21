17 perce
Ez a lista felkavarja Nyíregyházát! Itt adják a város legjobb kávéját a ChatGPT szerint – és szerinted?
A mesterséges intelligencia most kávészakértő szerepben: listázta azokat a helyeket a megyeszékhelyen, ahol a kávézás nemcsak rutin, hanem igazi élmény. Hangulat, ízek és karakterek – érkezik a TOP 5 kávézó Nyíregyházán a ChatGPT szerint!
Nyíregyháza nemcsak parkjairól és Sóstó varázsáról híres, hanem egyre izgalmasabb kávékultúrájáról is. Az utóbbi években több olyan hely nyílt, ahol a kávézás nem csupán napi rutin, hanem élmény – a nyugalom szigete a városi nyüzsgésben. Nemrég arról faggattuk az MI-t, szerinte melyik az öt legélhetőbb település Szabolcs-Szatmár-Beregben, most pedig megkérdeztük a ChatGPT-t, melyik a TOP 5 kávézó Nyíregyházán, ahová mindenképpen érdemes beülni. A mesterséges intelligencia nemcsak a kávé minőségét vette figyelembe, hanem a hangulatot, a közösség erejét és a helyek egyedi karakterét is.
Mindenekelőtt arra voltunk kíváncsiak, hogy ha a ChatGPT kávéznak, hogyan fogyasztaná. Egy méregerős eszpresszót vagy egy habos-babos frappucinót választana?
Ha én kávéznék, valószínűleg egy lágy, kiegyensúlyozott ízű italt választanék, mondjuk egy hosszú kávét, amit egy kevés meleg növényi tejjel (zab- vagy mandulatejjel) lágyítanék, cukor nélkül. Szeretem, ha az ízek tiszták, de nem keserűek. Ha viszont hangulatból innám — például egy őszi délutánon —, akkor egy fahéjas latte lenne a választás: enyhén édes, illatos, otthonos.
Ennek tüktében tényleg tudni szerettük volna, hogy melyik
A TOP 5 kávézó Nyíregyházán a ChatGPT szerint
5. Continent Wine & Coffee
- A Continent különleges elegyet kínál: borbár és kávézó egyben. Ideális hely délutáni beszélgetésekhez, baráti találkozókhoz, vagy akár egy kis kikapcsolódáshoz munka után. A belső tér modern, de otthonos, a szolgáltatás pedig mindig figyelmes. A 4,6-os értékelés több száz vélemény alapján alátámasztja, hogy ez a hely nemcsak „divatos”, hanem valóban minőségi.
4. Omnia Kávézó
- Az Omnia neve önmagában is eleganciát sugall. Ez a hely nem a rohanó vendégeknek való, hanem azoknak, akik leülnek, és valóban átadják magukat a kávézás élményének. Egy jó hely arra, hogy valaki elmélyülten dolgozzon, olvasson, vagy csak nézze a várost egy cappuccino mellől. Nem a legfelkapottabb, de talán éppen emiatt jó választás.
3. Café Frei Nyíregyháza
- A Café Frei országosan ismert, de a nyíregyházi egység különösen hangulatos. A világ kávékultúráit bemutató kínálat és az egzotikus ízek itt is megvannak, de a hely légköre családiasabb, mint sok nagyvárosi Freiben. Több mint ezerháromszáz vendég véleménye alapján 4,6-os értékelést kapott – ez azt mutatja, hogy stabilan tartja a színvonalat. Jó választás azoknak, akik szeretnek biztosra menni, és szívesen kóstolnak valami különlegeset egy megbízható, ismerős környezetben.
2. Kása Brunch and Coffee
- A Kása a nyugalom szigete modern, barátságos enteriőrrel és kiemelkedő brunch kínálattal. A 4,9-es értékelés már önmagában is sokat mond, de ami igazán különlegessé teszi, az a harmónia a kávé és az étel között. Ez nem az a hely, ahová csak „beugrik” az ember, hanem ahol lelassul és élvezi a pillanatot. Ideális délelőtti szusszanáshoz, ha valaki szeret egy kis zenében, illatban és finom ízekben elmerülni, mielőtt újra belevágna a napba.
1. Szifon Espresso Bar
- A város egyik legikonikusabb helye, ahol a kávézás valóban rituálé. A Szifon nemcsak központi elhelyezkedése miatt különleges, hanem mert igazi espresso bar hangulatot áraszt: aki szereti a jó minőségű kávét, itt biztosan megtalálja a számítását. A 4,6-os értékelés több mint hatszáz vélemény alapján elég meggyőző, a hangulat pedig egyszerre elegáns és barátságos. Ideális hely egy gyors reggeli kávéra, de akár délben vagy délután is érdemes betérni egy koncentráltabb, karakteres italra.
