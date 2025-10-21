október 21., kedd

Orsolya névnap

10°
+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
TOP 5

1 órája

Ez a lista felkavarja Nyíregyházát! Itt adják a város legjobb kávéját a ChatGPT szerint – és szerinted?

Címkék#kávézó#ChatGPT#Nyíregyháza

A mesterséges intelligencia most kávészakértő szerepben: listázta azokat a helyeket a megyeszékhelyen, ahol a kávézás nemcsak rutin, hanem igazi élmény. Hangulat, ízek és karakterek – érkezik a TOP 5 kávézó Nyíregyházán a ChatGPT szerint!

Munkatársunktól

Nyíregyháza nemcsak parkjairól és Sóstó varázsáról híres, hanem egyre izgalmasabb kávékultúrájáról is. Az utóbbi években több olyan hely nyílt, ahol a kávézás nem csupán napi rutin, hanem élmény – a nyugalom szigete a városi nyüzsgésben. Nemrég arról faggattuk az MI-t, szerinte melyik az öt legélhetőbb település Szabolcs-Szatmár-Beregben, most pedig megkérdeztük a ChatGPT-t, melyik a TOP 5 kávézó Nyíregyházán, ahová mindenképpen érdemes beülni. A mesterséges intelligencia nemcsak a kávé minőségét vette figyelembe, hanem a hangulatot, a közösség erejét és a helyek egyedi karakterét is. 

A TOP 5 kávézó Nyíregyházán a ChatGPT szerint.
TOP 5 kávézó Nyíregyházán: a ChatGPT szerint ezek a szabolcsi megyeszékhely legjobb, leghangulatosabb helyei
Illusztráció: ChatGPT

Mindenekelőtt arra voltunk kíváncsiak, hogy ha a ChatGPT kávéznak, hogyan fogyasztaná. Egy méregerős eszpresszót vagy egy habos-babos frappucinót választana?

Ha én kávéznék, valószínűleg egy lágy, kiegyensúlyozott ízű italt választanék, mondjuk egy hosszú kávét, amit egy kevés meleg növényi tejjel (zab- vagy mandulatejjel) lágyítanék, cukor nélkül. Szeretem, ha az ízek tiszták, de nem keserűek. Ha viszont hangulatból innám — például egy őszi délutánon —, akkor egy fahéjas latte lenne a választás: enyhén édes, illatos, otthonos.

Ennek tüktében tényleg tudni szerettük volna, hogy melyik

A TOP 5 kávézó Nyíregyházán a ChatGPT szerint

5. Continent Wine & Coffee

  • A Continent különleges elegyet kínál: borbár és kávézó egyben. Ideális hely délutáni beszélgetésekhez, baráti találkozókhoz, vagy akár egy kis kikapcsolódáshoz munka után. A belső tér modern, de otthonos, a szolgáltatás pedig mindig figyelmes. A 4,6-os értékelés több száz vélemény alapján alátámasztja, hogy ez a hely nemcsak „divatos”, hanem valóban minőségi.

4. Omnia Kávézó

  • Az Omnia neve önmagában is eleganciát sugall. Ez a hely nem a rohanó vendégeknek való, hanem azoknak, akik leülnek, és valóban átadják magukat a kávézás élményének. Egy jó hely arra, hogy valaki elmélyülten dolgozzon, olvasson, vagy csak nézze a várost egy cappuccino mellől. Nem a legfelkapottabb, de talán éppen emiatt jó választás.

3. Café Frei Nyíregyháza

  • A Café Frei országosan ismert, de a nyíregyházi egység különösen hangulatos. A világ kávékultúráit bemutató kínálat és az egzotikus ízek itt is megvannak, de a hely légköre családiasabb, mint sok nagyvárosi Freiben. Több mint ezerháromszáz vendég véleménye alapján 4,6-os értékelést kapott – ez azt mutatja, hogy stabilan tartja a színvonalat. Jó választás azoknak, akik szeretnek biztosra menni, és szívesen kóstolnak valami különlegeset egy megbízható, ismerős környezetben.
A TOP 5 kávézó Nyíregyházán a ChatGPT szerint.
Egy katakteres kávé, egy finom cappuccino vagy forró csoki megszépítheti az egész napunkat, pláne, ha egy hangulatos helyen fogyasztjuk el
Illusztráció: Pexels

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

2. Kása Brunch and Coffee

  • A Kása a nyugalom szigete modern, barátságos enteriőrrel és kiemelkedő brunch kínálattal. A 4,9-es értékelés már önmagában is sokat mond, de ami igazán különlegessé teszi, az a harmónia a kávé és az étel között. Ez nem az a hely, ahová csak „beugrik” az ember, hanem ahol lelassul és élvezi a pillanatot. Ideális délelőtti szusszanáshoz, ha valaki szeret egy kis zenében, illatban és finom ízekben elmerülni, mielőtt újra belevágna a napba.

1. Szifon Espresso Bar

  • A város egyik legikonikusabb helye, ahol a kávézás valóban rituálé. A Szifon nemcsak központi elhelyezkedése miatt különleges, hanem mert igazi espresso bar hangulatot áraszt: aki szereti a jó minőségű kávét, itt biztosan megtalálja a számítását. A 4,6-os értékelés több mint hatszáz vélemény alapján elég meggyőző, a hangulat pedig egyszerre elegáns és barátságos. Ideális hely egy gyors reggeli kávéra, de akár délben vagy délután is érdemes betérni egy koncentráltabb, karakteres italra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu