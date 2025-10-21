Ez a lista felkavarja Nyíregyházát! Itt adják a város legjobb kávéját a ChatGPT szerint – és szerinted?

Nyíregyháza nemcsak parkjairól és Sóstó varázsáról híres, hanem egyre izgalmasabb kávékultúrájáról is. Az utóbbi években több olyan hely nyílt, ahol a kávézás nem csupán napi rutin, hanem élmény – a nyugalom szigete a városi nyüzsgésben. Nemrég arról faggattuk az MI-t, szerinte melyik az öt legélhetőbb település Szabolcs-Szatmár-Beregben, most pedig megkérdeztük a ChatGPT-t, melyik a TOP 5 kávézó Nyíregyházán, ahová mindenképpen érdemes beülni. A mesterséges intelligencia nemcsak a kávé minőségét vette figyelembe, hanem a hangulatot, a közösség erejét és a helyek egyedi karakterét is.

TOP 5 kávézó Nyíregyházán: a ChatGPT szerint ezek a szabolcsi megyeszékhely legjobb, leghangulatosabb helyei

Mindenekelőtt arra voltunk kíváncsiak, hogy ha a ChatGPT kávéznak, hogyan fogyasztaná. Egy méregerős eszpresszót vagy egy habos-babos frappucinót választana?

Ha én kávéznék, valószínűleg egy lágy, kiegyensúlyozott ízű italt választanék, mondjuk egy hosszú kávét, amit egy kevés meleg növényi tejjel (zab- vagy mandulatejjel) lágyítanék, cukor nélkül. Szeretem, ha az ízek tiszták, de nem keserűek. Ha viszont hangulatból innám — például egy őszi délutánon —, akkor egy fahéjas latte lenne a választás: enyhén édes, illatos, otthonos.

5. Continent Wine & Coffee

A Continent különleges elegyet kínál: borbár és kávézó egyben. Ideális hely délutáni beszélgetésekhez, baráti találkozókhoz, vagy akár egy kis kikapcsolódáshoz munka után. A belső tér modern, de otthonos, a szolgáltatás pedig mindig figyelmes. A 4,6-os értékelés több száz vélemény alapján alátámasztja, hogy ez a hely nemcsak „divatos”, hanem valóban minőségi.

4. Omnia Kávézó

Az Omnia neve önmagában is eleganciát sugall. Ez a hely nem a rohanó vendégeknek való, hanem azoknak, akik leülnek, és valóban átadják magukat a kávézás élményének. Egy jó hely arra, hogy valaki elmélyülten dolgozzon, olvasson, vagy csak nézze a várost egy cappuccino mellől. Nem a legfelkapottabb, de talán éppen emiatt jó választás.

3. Café Frei Nyíregyháza